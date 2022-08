De la ce a pornit scandalul dintre Maurice Munteanu și Mihaela Rădulescu: „Mi se pare crunt că o astfel persoană are curajul să facă tipul ăsta de declarație sinistră”

Maurice Munteanu și Mihaela Rădulescu au avut un conflict în urmă cu șapte ani, din cauza afirmațiilor homofobe făcute de diva de la Monaco. Criticul de modă a fost extrem de deranjat de vorbele spuse de Mihaela Rădulescu la adresa comunității LGBT, din care și el face parte. Când și-a dat seama că l-a supărat, vedeta i-a transmis că-l apreciază mult și că mesajul nu l-a vizat în mod direct pe el. Dar n-a fost suficient. Juratul de la „Bravo, ai stil!” e în continuare dezamăgit de ea.

Maurice Munteanu, despre conflictul pe care l-a avut cu Mihaela Rădulescu

„Ea la vremea aceea era editorialistă la o cunoscută revistă. După declarația ei despre comunitatea LGBT, m-am dus la șefa noastră și i-am zis că avem două posibilități: ori eu, ori ea. Bineînțeles că au ales ca Mihaela Rădulescu să plece de acolo. Mi se pare crunt că o persoană care are totuși un cuvânt de spus în media, care trăiește în afara țării de foarte multă vreme, care e înconjurată de cetățeni din comunitatea LGBT are tupeul, are curajul de a face tipul ăsta de declarație sinistră.

Condamna genul ăsta de comportament, ceea ce mi se pare ridicol să faci. Mai cu seamă că , om de media. Mi se pare trist. Ea mi-a scris după și mi-a spus că nu are nicio legătură cu mine, că mă apreciază.

Nu consider că m-am certat cu Mihaela Rădulescu. Dar m-a dezamăgit foarte tare. A ieșit la suprafață o chestie extrem de provincială, o abordare extrem de românească. Mai cu seamă că sunt oameni care suferă din cauza asta", a declarat Maurice Munteanu, într-o intervenție pentru Kanal D.

Ce afirmații ale Mihaelei Rădulescu l-au deranjat pe Maurice Munteanu

Mihaela Rădulescu a reacționat ferm la acea vreme la un articol postat ce conținea afirmații homofobe.

„Cred că o atitudine normală ar fi să nu-i deranjăm cu nimic pe cei care aleg să fie gay, adică homosexuali, dar nici ei pe noi, vizual vorbind. Adicătelea, dacă ei şi-ar face treaba între patru pereţi, fără să mai şi afişeze, sfidător, o «iubire» pensată, rujată, efeminată şi de neînţeles între doi purtători de penis. Tot normal mi s-ar părea ca drepturile unei minoritaţi să fie respectate în egală măsura cu drepturile unei majorităţi.

Să nu-mi spuneţi că, în calitate de părinţi de băieţi, sau chiar de fete, nu vă îngrijorează puţin ideea de a-i vedea luând-o pe…la spatele educaţiei pe care i-aţi oferit-o şi să nu-mi spuneţi că vă bazaţi mai mult pe deschiderea minţii, decât pe încărcarea ei cu o morală anume, solidă şi dreaptă”, a scris, în 2015, Mihaela Rădulescu, pe blogul său.