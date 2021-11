Cine este fosta soție a lui Petrică Mîțu Stoian. Cei doi au fost împreună 16 ani

Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață sâmbătă seara la vârsta de 61 de ani. Fosta soție a artistului este devastată după moartea acestuia. Cei doi au fost împreună 16 ani și au divorțat în anul 2012.

Cine este fosta soție a lui Petrică Mîțu Stoian

Mihaela Carmen este fosta soție a lui Petrică Mîțu Stoian. Aceștia au avut o relație de mai bine de 16 ani, însă, în anul 2012, au decis să divorțeze.

Procesul a avut loc la Judectoria Târgu Jiu, iar aceștia s-au înțeles de la început asupra bunurilor. De asemenea, fosta soție a interpretului de muzică populară și-a dorit doar să-i păstreze numele. Divorțul dintre Carmen Mihaela și Petrică Mâțu Stoian a fost unul extrem de discret, fără scandal.

Fosta parteneră a cântărețului lucrează la Ansamblul „Doina Gorjului’, mai exact la departamentul administrativ.

De ce au divorțat Carmen Mihaela și Petrică Mâțu Stoian

„Eu şi Carmen am hotărât de comun acord să ne separăm. Nu am vrut să batem toba pe tema asta. Am intentat acţiunea de divorţ în decembrie anul trecut şi am avut termen pe 18 ianuarie”, declarat Petrică Mâţu Stoian, la un post TV, în urmă cu 9 ani, potrivit stirilekanald.ro.

Se pare că motivul despărțirii dintre cei doi ar fi fost distanța, problemele în cuplu începând după ce solistul a părăsit Ansamblul „Doina Gorjului” şi s-a mutat la Craiova. Soţia lui a preferat să rămână la Târgu-Jiu.

Niculina Stoican spune că aceștia au avut parte de o căsnicie impecabilă.

„Noi am rămas cu toții prieteni! Ei au divorțat pentru că așa au hotărât, iar ea trece prin niște momente așa cum trec și cei care n-au intrat în legătură cu el, dar cei care au trăit o viață alături de el. Și nu cred că acum, ea își dorește să facă vreo declarație.

Și ei erau în relații bune, au rămas amici, ca doi oameni normali care pot să-și dea „Bună ziua!’, indiferent de ce au hotărât. Nu am rămas doar eu amică, noi cu toții am fost și suntem în relații bune pentru că am împărțit și același loc de muncă la „Doina Gorjului’. Ei au rămas în relații bune și n-au existat niciodată conflicte. Că nu s-a făcut paradă cu asta, că nu s-a vorbit despre asta, nu are nicio legătură, dar relația lor a fost impecabilă’, a declarat Niculina Stoican, potrivit Cancan.ro.

Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață la 61 de ani

Petrică Mâțu Stoian a decedat sâmbătă seara la vârsta de 61 de ani. Acesta a fost internat în stare gravă la ATI, la spitalul din Reșița. Se pare că artistul ar fi luat o supradoză de anticoagulant, tratament pe care îl folosea în recuperare post Covid-19.

Deși s-a stins în cursul serii de sâmbătă seara, el va fi înmormântat abia miercuri, 10 noiembrie.

„Șoc septic ireversibil a fost diagnosticul. A fost pus pe ce trebuie, dar organismul nu i-a mai rezistat, nici măcar la resuscitare. Era speriat, nu avea cum să fie altfel. Starea lui nu a fost deloc bună, medicii au fost mereu lângă el. Bronho-pneumonie. Covid-19 a lăsat niște sechele, a fost vorba despre covid-ul lung, a dus boala pe picioare o perioadă de timp. Șocul septic a intervenit rapid.

Era pe tratament, pe anticoagulant, pentru evitarea producerii de cheaguri. El lua și înainte de covid-19 acest coagulant. (n.r. A apărut) Insuficiență multiplă de organe… Șocul septic distruge și vasul de sânge, departe de ce poate face covidul. Deoarece ficatul nu știe să proceseze cum trebuie, se face o supradozare”, a declarat medicul care l-a monitorizat pe artist.

Cazul morții lui Petrică Mîțu Stoian, pe mâna procurorilor

Procurorii vor să verifice dacă decesul interpretului ar fi avut loc în condițiile în care acesta ar fi suferit de o afecțiune pulmonară care s-ar fi putut agrava în mod fatal în urma terapiei cu oxigen hiperbaric.

Surse judiciare au declarat pentru Gândul că e posibil ca procurorii să ceară, luni, autopsia în cazul morții lui Petrică Mâțu Stoian.

Pneumotoraxul netratat reprezintă o contraindicație absolută în privința terapiei cu oxigen hiperbaric.

Atunci când un pacient este pus într-o cameră în care presiunea aerului se schimbă, acesta poate face pneumotorax intens, care îi poate pune rapid viața în pericol.