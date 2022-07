Cine este Lorena, soția lui George Buhnici. Vloggerul a spus că „arată ca o minoră”

George Buhnici a făcut , care au stârnit o dezbatere intensă, atenția publicului orientându-se către soția sa, Lorena. Cei doi au participat la Neversea și au fost intervievați de un reporter.

Vedeta în vârstă de 41 de ani a jignit toate femeile prin spusele lui, susținând că vine la mare ca să vadă piele, nu vergeturi. Odată cu acest subiect controversat, multă lume a început să se întrebe și cine e soția lui, Lorena.

Cine este Lorena Buhnici

George Buhnici este căsătorit cu , iar împreună dețin mai multe proiecte de content digital, platforma cavaleria.ro fiind una la mare căutare în rândul bărbaților.

Printre altele, soția lui George Buhnici realizează diverse interviuri. Despre acestea, Lorena spune că le consideră „pasiunea și refugiul meu din zona asta de bărbați cu care mă întâlnesc zilnic. Așadar, sunt omul care creează, construiește și dă stabilitate proiectelor, dar mai ales este liant și suport al legăturilor dintre oameni”, potrivit viva.ro.

Lorena Buhnici a lucrat mulți ani ca purtător de cuvânt, la Registrul Auto Român, iar apoi a fost consilier de imagine pentru un secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

Aceasta a terminat și un master la IDR (Insitutul Diplomatic Român – Relaţii Internaţionale şi Protocol) și susține că acest lucru a contribuit foarte mult în cariera ei diplomatică.

„După toţi aceşti ani plini de muncă am ajuns la burnout. Şi am făcut o schimbare majoră. Am ajuns la digital”, a scris Lorena Buhnici pe site-ul

George Buhnici, prima reacție după derapaj

George Buhnici, vlogger și realizator TV în vârstă de 41 de ani, a avut o primă reacție după pe care le-a făcut într-un interviu acordat pe plajă și care i-au atras critici aspre pe rețelele sociale.

„Pedofilia este o crimă. Obezitatea, o problemă de sănătate publică.

Sunt norocosul soț al unei femei frumoase, alături de care trăiesc de prin 2007.

La cât mă pricep eu, femeilor le place să fie admirate, respectate, să primească flori și complimente. Să îi spui unei femei că arată mai tânără decât vârsta din buletin este ceea ce își doresc marea majoritate, mai ales după vreo 30 de ani. În cazul soției mele, chestia asta se vede. E meritul ei că se îngrijește iar asta m-a motivat și pe mine în ultimii ani să revin de la vreo 100 de kilograme spre o siluetă… normală.

Însă nu despre asta e scandalul zilei. Ci despre faptul că aș încuraja pedofilia și că aș fi misogin. Să le luăm pe rând”, a spus vloggerul pe .