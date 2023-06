Cine este soția lui Edi Iordănescu, femeia care l-a făcut să uite de tot de Delia Matache

lui Anghel Iordănescu, antrenorul secolului XX în România și liderul Generației de Aur care a participat la Campionatele Mondiale din 1994 și 1998, sărbătorește astăzi împlinirea vârstei de 45 de ani.

Are meci de ziua sa de naștere

Astăzi este o zi specială pentru selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Edi Iordănescu, deoarece are un meci în ziua sa de naștere. La ora 21.45, echipa României se va confrunta în preliminariile Campionatului European din 2024 cu reprezentativa Kosovo. În ciuda faptului că împlinește 45 de ani, în această zi.

Edi și Arabella Kapitany, o poveste de iubire de peste 15 ani

El este căsătorit cu Arabella Kapitany, în vârstă de 37 de ani, o fostă fotomodel din Satu Mare și absolventă de medicină. Cei doi formează un cuplu din anul 2008 și au doi băieți. Edi și soția sa sunt împreună de la momentul în care selecționerul a ieșit dintr-o relație controversată cu Delia Matache, scrie .

Edi are doi frați și o soră. Fratele său Andrei are 30 de ani, iar fratele său Alexandru are 29 de ani. Sora sa, Maria, are 27 de ani. Cu excepția lui Alexandru, ceilalți trei sunt căsătoriți și au copii.