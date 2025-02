Claudia Pătrășcanu, despre sfaturile tatălui ei: „Nu m-ar fi lăsat să mă căsătoresc cu domnul niciodată”. Ce spune cântăreața despre Gabi Bădălău

Cântăreața a vorbit recent despre pierderea tatălui ei, într-un interviu . Ea a afirmat că acesta nu ar fi lăsat-o să se căsătorească cu , fostul soț.

Sfaturile tatălui

Claudia Pătrășcanu își aduce aminte de ei și sfaturile pe care acesta i le-a dat, punându-le în contextul situației actuale dintre ea și familia fostului soț cu care are neînțelegeri de ani întregi, conform sursei citate.

Tatăl cântăreței a murit când ea avea 15 ani, însă își aduce aminte cuvintele lui.

„Nu știu cum ar fi arătat viața mea dacă tata mai trăia, dar nu s-ar fi întâmplat multe lucruri din ultimii ani. Tata era bun, dar era și foarte ferm. Totul până la copii. N-ar fi îndrăznit nici fostul meu soț meu, nici familia lui să-mi fi făcut rău. Tata până a închis ochii a zis că eu eram ochii lui din cap”, a spus Claudia Pătrășcanu.

Femeia spune că tatăl ei nu ar fi lăsat-o să se căsătorească cu Gabi Bădălău căci „lui îi plăceau bărbații adevărați”.

„Nu m-ar fi lăsat să mă căsătoresc cu domnul (Gabi Bădălău) niciodată. Da, categoric m-ar fi îndrumat altfel. Noi am fost crescuți altfel, dar în același timp am simțit iubirea. Am primit un sfat important: să nu las pe nimeni să mă calce în picioare. Îl făcea panou, îl punea poster pe fostul meu soț. Niciodată nu l-ar fi plăcut. Cred că nici acum, de acolo de sus, nu-l place. Lui îi plăceau bărbații adevărați, care să muncească, să tragă pentru familie. Tatăl meu avea trei job-uri. Se descurca. Prinde pește, vindea, cânta la nunți, aducea banii acasă. O iubea pe mama, o respecta. Cu noi se juca. Era familist, domnule. Lui îi plăceau bărbații de casă”, adaugă artista.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au despărțit în urmă cu aproximativ trei ani. De atunci, cei doi s-au tot certat. De-a lungul timpului, aceștia și-au adus diverse acuzații grave unul altuia, la televizor și în fața instanței.