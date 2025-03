Claudia Puican, probleme în ultimele luni de sarcină! Cum se pregătește pentru venirea pe lume a băiețelului ei

Claudia Puican se pregătește cu emoție pentru momentul în care va deveni mamă, însă perioada finală a i-a adus câteva provocări. s-a confruntat cu probleme de sănătate, care au necesitat o intervenție medicală de urgență, informează . Astfel, acum două săptămâni, Claudia a ajuns la spital pentru a primi îngrijiri, iar starea ei a necesitat atenție specializată. Deși trece printr-o perioadă mai complicată, aceasta este optimistă și așteaptă cu nerăbdare să își întâmpine bebelușul.

Claudia Puican și Armin Nicoară se pregătesc cu emoție pentru venirea pe lume a primului lor copil, un băiețel care ar urma să se nască la începutul lunii aprilie. Soțul cântăreței a menționat că artista a avut probleme de sănătate pe toată durata sarcinii, iar în ultimele două luni starea ei s-a înrăutățit.

Claudia Puican, probleme de sănătate

Acum două săptămâni, Claudia Puican a fost internată în spital. De atunci, a continuat să se confrunte cu probleme de sănătate, o răceală severă provocându-i mari disconforturi. Cântăreața s-a simțit din nou rău și ieri a apelat la o asistentă medicală, care i-a administrat o perfuzie pentru a o ajuta să își revină.

„Nu am mai rezistat… Îmi fac niște vitamine! Nu vă îngrijorați”, a scris Claudia Puican, pe Instagram.

La câteva ore după incident, Claudia Puican a explicat că simptomele răcelii nu au dispărut și continuau să o deranjeze. Având în vedere că, din cauza sarcinii, nu are voie să ia medicamente, medicii i-au recomandat să își concentreze atenția asupra unui regim adecvat de vitamine. Aceștia i-au subliniat importanța unui aport corespunzător de vitamine, mai ales în această perioadă delicată, pentru a-i sprijini organismul să facă față mai ușor acestei răceli.

„Sunt foarte bine, dar deja a trecut aproape o săptămână și eu tot cu tuse și dureri de gât sunt. Deci nu văd vreo îmbunătățire, de aceea am decis astăzi să îmi fac niște vitamine pentru că m-ați speriat foarte tare cu (n.r. numele unui medicament). Am primit niște mesaje că dacă iei nu știu ce Doamne iartă-mă se întâmplă la bebe și am zis la doamna asistentă că nu mai vreau, doar vitamine”, a spus Claudia Puican, pe Instagram.

Claudia Puican și Armin Nicoară, ultimele pregătiri pentru venirea pe lume a fiului lor

Având în vedere că mai sunt doar câteva săptămâni până când își vor întâmpina fiul, Claudia și Armin se gândesc tot mai mult la momentul în care băiețelul lor va veni pe lume și se pregătesc cu emoție pentru acest moment important.

Armin Nicoară a menționat că pregătirile pentru venirea copilului au început deja, însă, având încredere totală în gusturile și alegerile Claudiei, a lăsat-o pe aceasta să se ocupe mai mult de organizare. El a spus că se simte confortabil să o lase pe Claudia să aleagă detaliile, știind că are un simț estetic desăvârșit și își dorește ca totul să fie perfect pentru venirea bebelușului.