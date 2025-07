Cleopatra Stratan se simte împlinită: „Nu pot pune capul pe pernă fără rugăciunea de recunoștință”

a mărturisit că se simte . Ea este extrem de pentru tot ce i-a oferit viața și nu uită niciodată să mulțumească pentru toate acestea.

Cuprins

Ce spune despre căsătoria la 18 ani Ce destinație i-a rămas în suflet Ce face în fiecare seară

Ce spune despre căsătoria la 18 ani

Cleopatra Stratan s-a căsătorit la vârsta de 18 ani. Ea a ales să își împartă viața tot cu un artist, Edward Sanda.

„Mă bucur că am avut norocul să-l întâlnesc pe el și să nu am parte de alte experiențe în care să fiu rănită. Am știut că el este dintotdeauna.”, a mărturisit Cleopatra, invitata Oanei Andoni în noul episod „Cafea cu visuri”, conform .

Ce destinație i-a rămas în suflet

Artista mărturisește că iubește călătoriile. Aceasta are chiar și un loc preferat, care i-a rămas în inimă.

„Am fost în America… și în America Latină, în Maldive, am văzut foarte multe și în Europa”, povestește ea.

Dintre toate locurile vizitate, Parisul i-a rămas în suflet: „Eu nu am văzut nici mizerie, nici șobolani… eram ca Emily în Paris, eram ca o prințesă într-un fairy tale. Mi-a plăcut muzica, vibe-ul, străzile, arhitectura.”

Ce face în fiecare seară

Artista spune că este foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce are. Pentru toate acestea, le mulțumește părinților, dar și lui Dumnezeu.

„Nu există seară, nu pot pune capul pe pernă, fără a spune rugăciunea de recunoștință”, afirmă ea.