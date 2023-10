Cleopatra Stratan și Edward Sanda, despre aventura vieții lor. Prin ce greutăți au fost nevoiți să treacă la America Express: „Nu ne-am întoarce pentru nimic”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează unul dintre cele mai tinere și frumoase cupluri din showbizul autohton. În urmă cu doi ani doi , iar după ce s-au căsătorit relația lor a evoluat și mai mult.

Printre echipele curajoase care au acceptat provocarea de a participa în sezonul șase al emisiunii „America Express” se numără și cei doi. De curând, aceștia au dezvăluit și prin ce greutăți au fost nevoiți să treacă în acest reality show.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, despre experiența la America Express

Cu toate că au existat și răbdarea, cei doi au spus că: „În competiție am fost exact așa cum suntem noi în viața de zi cu zi: iubibili, răbdători unul cu altul și înțelegători.

Am trecut prin momente grele în America și am încercat să ne echilibrăm, chiar dacă ne mai enervam pe situații. Ne-am descoperit mai multă putere unul în celălalt decât am crezut că avem. Cel mai important este că am plecat acolo de mână și ne-am întors la fel, de mână, chiar mai uniți!”

„Acum câțiva ani, ne imaginam în glumă că suntem concurenți ai emisiunii, însă nu am crezut că vom ajunge într-adevăr să participăm. A fost experiența vieții noastre care ne-a luat prin surprindere din mai multe puncte de vedere”, au mai susținut aceștia, notează .

Cât despre momentele lor preferate, cei doi artiști au spus că: „Sinceri să fim, deocamdată nu ne-am întoarce pentru nimic. și că nu suntem atât de aventurieri. Însă am avut și momente frumoase acolo: cum ar fi oamenii care ne-au găzduit în casele lor, probele cu dans, câteva peisaje superbe și faptul că am putut să ajutăm oameni prin probe”

Ce lucruri au învățat Cleopatra Stratan și Edward Sanda la America Express

„Surprinzător, am învățat câteva chestii unul despre celălalt. Până să plecăm în America, nu știam că vreau să mănânc atât de mult”, a spus Edward Sanda.

„Eu mi-am dat seama că nu sunt competitivă. Prefer să fac lucrurile în ritmul meu”, a declarat Cleopatra Stratan.