Clipe de coșmar pentru Octavia Geamănu: „Mi s-a fisurat timpanul“ / Cum a rămas fără auz

Fosta vedetă TV, Octavia Geamănu, s-a întors din vacanța petrecută în Grecia cu otită. 10 zile nu a mai auzit cu urechea dreaptă, după ce i s-a fisurat timpanul, relatează .

O banală otită, netratată la timp, s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru Octavia Geamănu. Fosta prezentatoare Antena1 s-a întors cu nasul înfundat din vacanța petrecută în Grecia și s-a tratat, inițial, ca pentru o simplă răceală.

Simptomele bolii s-au agravat însă și Octavia a ajuns să nu mai audă deloc cu urechea dreaptă. Din această cauză, s-a prezentat de urgență la spital, iar medicul ORL-ist a pus-o imediat pe tratament.

„Ultimele două săptămâni au fost crunte pentru mine. Am prins o otită din zbor (eu credeam că am alergie, apoi că am răcit – de unde și-un tratament aiurea de capul meu cu Nurofen ) care m-a adus în stadiul (rapid) de a avea timpan fisurat, dureri crunte, sângerări în ureche și lipsa auzului total la urechea dreaptă. Încă nu aud total cu dreapta, dar am încredere că voi fi bine curând după câte antibiotice, spray-uri și medicamente am luat. Credeți-mă, e ceva serios! Și dureros”, a anunțat Octavia, pe pagina ei de socializare.

Otita medie acută este o infecție a urechii medii cauzată de bacteriile sau virusurile din nas și din gât prin intermediul trompei lui Eustachio. Boala debutează brusc, cu febră înaltă și durere la nivelul urechii.