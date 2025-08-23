Codin Maticiuc a dezvăluit salariile actorii care au jucat/joacă în filmele sale. Producătorul a vorbit și despre prietenia sa cu Matei Dima și ciondănelile aferente.

Cu cât îi plătește Codin Maticiuc pe actori

Întrebat care a fost cel mai bine plătit actor din filmele sale de-a lungul timpului, în afara celor din America, Maticiuc a răspuns: „Asta voiam să zic. La mine era simplu: Danny Trejo. Cel mai bine plătit actor? Sumele au fost și sunt extrem de mici, mi-au venit foarte mulți pe prietenie și așa mai departe, știind că aduc bani de acasă și că nu întotdeauna îi recuperez sau că există oricum riscul foarte mare să nu îi recuperez”.

„Nu are rost să vă spun, adică nu știu acum să vă spun care e cel mai scump, dar în orice caz, toți au venit pe câteva sute pe zi, ceea ce este extrem de puțin. Un actor mare în România, ia undeva la 1000-1500, câte unul foarte rar da, 2000 de euro pe zi. Eu nu am plătit sumele astea. (…)

Florin Piersic în primul film a venit gratis, eu și Matei Dima suntem underpaid total din toate punctele de vedere ca să ne iasă calculul final, să ieșim bine cu cifrele. Ce să zic, nu e ceva la care excelez în afară de acel 30.000 pe zi pe care l-am dat lui Danny Trejo și acolo aveam un răspuns interesant să vă dau. Aici v-am dezamăgit cu răspunsul meu, aș fi vrut să dau un răspuns mai bun, dar trebuie să zic și adevărul”, a mai susținut Codin Maticiuc, pentru

Ce a spus Codin Maticiuc despre prietenia sa cu Matei Dima

Codin Maticiuc a fost întrebat și despre prietenia sa cu Matei Dima. Cei doi și-au unit forțele de ani buni și produc, dar și joacă în filme românești de succes.

„Prietenia noastră s-a întărit foarte tare cu filmele, pentru că atunci când îți faci firmă cu un om, când cu un om, când construiești un produs, când construiești ceva împreună, atunci, de fapt, te leagă mult mai multe chestii și când împarți bani. (…)

De ciondănit ne-am ciondănit deseori. (…) Încercăm tot timpul să vorbim despre asta și zice: “Uite, tu știi că m-a deranjat treaba asta?“ Bă, nu, de ce? Stai puțin, că pe mine m-a deranjat aia dinainte cu două săptămâni. “Ah, deci tu d-aia”. Păi d-aia. Vorbim tot timpul deci e o relație foarte solidă de fapt”, a mărturisit Codin Maticiuc, pentru CanCan.