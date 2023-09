Codin Maticiuc, dezvăluiri despre viața de familie: Tații nu se atașează din prima secundă, ne vine greu, vine gradual. 100% nu e ușor să fii părinte

Codin Maticiuc a vorbit despre ”meseria” de părinte. El are două fetițe cu Ana Pandeli, iar aceasta mai are un băiat din prima căsătorie, cu care actorul se înțelege foarte bine. „Copiii vin cu cele mai mari bucurii și cu cele mai mari tristeți”, a susținut Maticiuc.

Codin Maticiuc, despre relația cu copiii săi

„Eu spun că am trei copii, pentru că iubita mea a avut un copil înainte. Practic, eu am trecut prin tot felul de faze. Îl știu de la 4 ani. Ne-am mutat împreună când el avea 8 ani. După aia a venit fata. Fata a fost o experiență extraordinară, apoi Are și ea acum 10 luni.

Am început să creez un atașament așa, pentru că tații nu se atașează din prima secundă, ne vine greu, vine gradual. Suntem foarte bine. E foarte frumos”, a spus Codin Maticiuc, pentru

Maticiuc: 100% nu e ușor să fii părinte

Acesta a mai afirmat că te crezi nemuritor până ai copii, apoi aceștia vin cu cele mai mari bucurii, dar și cu cele mai mari tristeți.

„100% . Eu am descoperit în a fi părinte mai multe lucruri. Atunci îți apare călcâiul lui Ahile. Până atunci ești nemuritor. Ești invincibil și când copiii au apărut…

Copiii vin cu cele mai mari bucurii și cu cele mai mari tristeți. E direct proporțional, când treci printr-o greutate, printr-o frică, printr-o teamă. E exponențial mai mare orice emoție față de tot ce ai trăit până atunci. Să fii părinte vine și cu părțile astea de greu”, a mai spus Codin Maticiuc.