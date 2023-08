Codin Maticiuc s-a accidentat în timpul filmărilor pentru un serial. Ce a pățit artistul: „E adevărat că am avut și probleme”

extrem de angajată, fiind constant implicat într-o varietate de proiecte, însă acordă o atenție deosebită și familiei sale minunate, cu care își dorește să își petreacă cât mai mult timp.

Codin Maticiuc se străduiește să abordeze cu succes diverse provocări din viața sa, cuprinzând sfera familială, proiectele de voluntariat, experiența sa în actorie și chiar implicarea în regie. El depune eforturi constante pentru a se dedica pe deplin fiecărei inițiative și pentru a asigura succesul acestora.

Codin Maticiuc, peripeții în timpul filmărilor

Totuși, artistul admite că uneori întâmpină și peripeții, în special în timpul filmărilor. Ba chiar mai mult, în timpul producției ultimului serial, semnificativă, ca urmare a unui incident în care s-a tăiat cu un geam.

„Adică au fost scene în care, efectiv, am avut de plâns. Când am avut de plâns, chiar am plâns. Dar eu cu Pelicanul ne distrăm foarte mult la filmări. E adevărat că am avut și probleme. Îmi aduc aminte că în primul sezon țin minte că m-am tăiat într-un geam. A început să curgă sânge! Adică am avut peripeții pe set multe. Chiar în weekend-ul ăsta eram îmbrăcați în livratori. La pauză, ăsta, Pelicanul a vărsat ceva pe el. Ăia nu mai aveau costum. Apoi, dă-i costum… Spală costumul… Suntem tot timpul acolo sarea și piperul serialului”, a mărturisit Codin Maticiuc pentru Fanatik, citat de .