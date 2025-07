Colecția neobișnuită pe care o are Shurubel de la „Vorbește lumea”. „Am cu banane, am cu tacos, am cu fața mea”

După o carieră de succes la radio, Andrei Lăcătuș, aka Shurubel, a ajuns să fie unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV. Alături de Lili Sandu și Bogdan Ciudoiu, prezintă emisiunea matinală de la ProTV, „Vorbește lumea”.

Deși este aproape zilnic prezent pe micile ecrane, nu mulți știu că Shurubel are talismane norocase, fără de care nu pleacă de acasă într-o zi importantă. A ajuns să le colecționeze și sunt, pe cât de importante pentru prezentatorul TV, pe tot atât de amuzante pentru cei ce le privesc.

„De-a lungul timpului, oamenii m-au criticat și m-au iubit pentru șosetele pe care le-am purtat la emisiunea asta.

Am șosete tot timpul cu ceva. Am șosete cu banane, am șosete cu tacos, am șosete cu bere, am șosete cu mere, am șosete cu fața mea, am șosete cu fața producătoarei emisiunii, Andreea Caranda”, a spus Shurubel pentru .

Shurubel despre Lili Sandu: „Este sora pe care nu am avut-o niciodată”

Deși au construit o relație atât de frumoasă de-a lungul timpului, Andrei Lăcătușu nu a avut mereu o părere bună despre colega sa de platou, . La început, Shurubel a crezut că va avea de-a face cu o persoană arogantă însă, și-a dat seama rapid, că s-a înșelat în privința vedetei.

„Sincer, la început mă așteptam ca Lili Sandu, când a venit în echipa noastră, să fie mai cu nasul pe sus, să fie mai prețioasă. Când am descoperit-o pe Lili Sandu adevărată, mi-am dat seama că este sora mea pe care n-am avut-o niciodată. Și că ține la toate glumele. Ba, chiar face și ea glume cu noi, la care nu mă așteptam în primele săptămâni în care ne-am cunoscut. Și de atunci mi-am dat seama că o să avem o prietenie lungă și foarte autentică, pentru că asta e foarte important”, a recunoscut Andrei Lăcătușu.

„Nu cred că mai scăpăm unul de altul”

Cât despre Bogdan Ciudoiu, alături de care a prezentat și o emisiune la radio, Shurubel spune că este tot ceea ce lui îi lipsea, iar potrivirrea dintre ei este una perfectă. În timp, Bogdan ia- devenit lui Andrei Lăcătușu și naș, iar acum îi leagă mai mult decât o prietenie.

„De colegul Bogdan, m-am săturat deja de el. Este în viața mea de 20 de ani. Este nașul meu (n.r. de cununie). Este omul căruia îi spun primul orice mi se întâmplă.

Este omul cu care dezbat toate subiectele din viața mea. E omul care îmi dă cele mai multe sfaturi.Este omul care e mult mai pragmatic decât mine și eu n-am parte pragmatică în corp. N-am celulă pragmatică, așa că am nevoie tot timpul de el. Cred că îl completez și eu pe el cu partea mai nebună și mai, zic eu, creativă. Și uite așa ne-am întâlnit ca Ying și Yang. Și nu cred că mai scăpăm unul de altul toată viața”, a povestit Andrei Lăcătușu.

„Mi-ar plăcea să scriu o carte”

Dacă pe plan personal este un om împlinit, pe parte profesională, Andrei Lăcătuș mai are dorințe pe care nu le-a văzut îndeplinite. Pentru că îi place să scrie și o face activ, își dorește ca pe viitor să fie autorul unei cărți.

„Pe plan profesional, sincer îmi doresc să scriu. Știu că pare ciudat, dar eu scriu niște povești scurte.

Mi-ar plăcea să scriu o la un moment dat, da. O să vedeți. Nu ține nici de comedie, nu ține nici de alte laturi ale mele. Pur și simplu îmi place să scriu povești pe care le simt. Și o să vedeți”, a mărturisit prezentatorul TV.