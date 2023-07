Coloana sonoră a filmului Barbie a doborât recordul în topurile muzicale din Marea Britanie

Piesele lui Billie Eilish, și Nicki Minaj au intrat direct în top cinci de la lansarea , în urmă cu o săptămână.

Albumul plin de vedete a cucerit toate topurile muzicale

Șefii Official Singles Chart spun că este pentru prima dată când trei piese de pe o coloană sonoră au ajuns în top cinci în același loc.

Și se spune că a intrat în istorie cu un total de șase piese în top 40: What Was I Made For, Billie Eilish – numărul trei; Dance The Night Away, Dua Lipa – numărul patru; Barbie World, Nicki Minaj și Ice Spice – numărul cinci; Speed Drive, Charlie XCX – numărul 19; I’m Just Ken, Ryan Gosling – numărul 25; Pink, Lizzo – numărul 39.

Unele dintre cele mai mari nume ale muzicii pop s-au aflat în spatele hiturilor roz și sclipitoare ale coloanei sonore a filmului Barbie. George Drakoulias, supervizorul muzical al filmului, a declarat pentru BBC Newsbeat: „Nimeni nu a spus nu”, spune el. „Toată lumea a fost foarte încântată”.

Asta a inclus două vedete aflate în fruntea listei de dorințe a lui George, Nicki Minaj și Lizzo, împreună cu scriitorul și producătorul superstar Mark Ronson.

Mark a ajuns să fie curatorul coloanei sonore, să scrie coloana sonoră și să compună piesa de închidere a filmului, Dance the Night Away, împreună cu Dua Lipa.

Dolly Chartin’: Melodia Dance the Night Away a lui Dua Lipa a fost prima melodie de pe coloana sonoră care a fost lansată.

