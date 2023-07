Concertul de adio al lui Elton John: Momente emoționante la finalul unei cariere muzicale legendare

Emoții la ultimul concert al lui Elton John, care încheie o carieră de peste 40 de ani. Spectacolul desfășurat în Stockholm a strâns oameni din toate colțurile lumii și a marcat încheierea unei epoci în muzica pop.

Artistul în vârstă de 76 de ani a fost aclamat de mulțimea entuziastă, iar el și-a exprimat recunoștința față de fanii săi, spunând: „Să cânt pentru voi a fost motivul meu de a trăi, iar voi ați fost absolut magnifici.”

Coldplay performed Rocket Man tonight in a live digital duet with Sir. Elton John himself! 🤯 Here’s Chris paying tribute to Elton’s career 👑 🇸🇪 — ColdplayXtra (@coldplayxtra)

Elton John a început spectacolul cu melodia sa iconică, „Bennie and the Jets”, la pian, în timp ce publicul aplauda cu entuziasm. Apoi a urmat cu piese precum „Philadelphia Freedom” și „I Guess That’s Why They Call It the Blues”, captivând audiența cu ochelarii săi strălucitori albaștri și roșii.

Goodbye Yellow Brick Road 🌟 Elton John’s family waved goodbye during his final show of his farewell tour (🎥: David Furnish) — HELLO! Canada (@HelloCanada)

Pe parcursul a peste două ore de spectacol, Elton John a interpretat numeroase melodii celebre, întrerupându-le cu momente emoționante în care și-a exprimat recunoștința față de fanii săi și de echipa sa. Mulți dintre aceștia au fost alături de el timp de peste 40 de ani.

Un moment deosebit a fost când melodia „Border Song”, dedicată lui Aretha Franklin, i-a făcut pe cei aproape 30.000 de fani să se ridice în picioare în semn de omagiu.

Elton John a difuzat și un mesaj special de la trupa Coldplay, care a concertat în aceeași seară într-o altă locație din Suedia. Chris Martin, solistul trupei, i-a mulțumit lui Elton John pentru cariera sa excepțională și pentru angajamentul său în muzică.

Ultimul turneu al lui Elton John, intitulat „Farewell Yellow Brick Road”, a înregistrat 330 de concerte în diferite țări din Europa, Australia, Noua Zeelandă, SUA, Canada și Marea Britanie. În total, peste 6,25 milioane de fani au avut privilegiul să-l vadă pe artist live în această ultimă călătorie muzicală.