Concurent de la „Vocea României”, în lacrimi din cauza Irinei Rimes / Ce i-a transmis Horia Brenciu: „Mie îmi e imposibil”

Motivul pentru care un concurent de la „Vocea României” a plâns în ultima ediție

Primii doi concurenți care s-au duelat în ediția de vineri au fost Johnny și Andrei, antrenați de Horia Brenciu și Theo Rose. Până la această ediție, Johnny era unul dintre preferații Irinei, însă după duelul de vineri vedeta și-a schimbat părerea. Cuvintele rostite de celebra cântăreață l-au făcut să plângă pe concurent și i-au adus un zâmbet

„Tudor Chirilă: Mi-a plăcut ce aţi făcut la final şi mi s-a părut chiar amuzant. A fost un moment cinstit, s-a ridicat la înălţimea sloganului „The Joy of Singing”. Vă felicit pe amândoi! Mie mi-a plăcut mai mult Andrei, cel cu palinca.

Irina Rimes: Dar de unde povestea cu palinca? Mi-a scăpat mie ceva?

Andrei: Nu am băut, dar facem acasă horinca.

Irina: Dacă tot am luat cuvântul, să îl duc până la capăt. Eu la duetul ăsta pe o parte m-am îndrăgostit, pe alta m-am dezîndrăgostit. Înainte îmi plăcea de Johnny, dar acum îmi place de Andrei. Mi se pare că a avut un bun simţ aparte pe piesa, a fost foarte drăguţ. (Johnny îşi şterge o lacrimă acum) Nu plânge, nu e chiar atât de grav, să ştii! (Horia râde) La Johnny, a fost prea mult, a fost prea încrezător şi încrezut. Eu aş merge all the way cu Andrei”, scrie .

Smiley, încântat de momentul de la „Vocea României”

Smiley a menționat că a fost încântat de prestația concurenților, apreciind în special momentele improvizate. Ulterior, artistul i-a dat dreptate Irinei Rimes.

„Smiley: Pentru mine a fost ok că v-aţi bucurat de moment, v-a plăcut piesa, improvizaţiile au fost mişto. E bine să asculţi femeia, Irina a zis foarte bine. Johnny a fost foarte agitat în seara asta.

Horia: Mie îmi e imposibil să aleg unul dintre ei. Unuia îi trebuie tupeu artistic, altuia linişte artistică”.

Johhny a ales apoi să meargă în echipa lui Smiley, care a menționat că: „M-am ales cu un concurent de pe LIVE-uri”.