Connect-R este încă cu gândul la Misha? Ce declarație a făcut artistul pe scenă, în fața a mii de oameni

de la noi, iar dovadă stau și numeroasele premii pe care le obține. Joi seară, la gala Romanian Music Awards, de la Râmnicu Vâlcea, Connect-R și-a mai trecut în palmares două distincții, fiind câștigătorul categoriilor „Best Male” și „Best Song 2022”, notează .

La finalul galei, atunci când a fost chemat pe scenă pentru a-și ridica premiile, Connect-R a avut un speech încărcat de emoție, arătându-și recunoștința vizavi de cele trei femei din viața sa. Una este Misha, pe care artistul nu a uitat-o.

Connect-R încă o iubește pe cea care l-a făcut tată

Artistul a avut un discurs motivațional în fața a mii de oameni, și, din spusele sale, acesta nu a uitat-o pe Misha, fost sa soție, cea care i-a dăruit o fetiță, pe Maya.

„Deci „Best Male”, OK! Se spune că în spatele unui bărbat puternic, stă o femeie puternică! Eu am vreo 3 și vreau să le mulțumesc pentru că m-au clădit în sensul ăsta! Și o să încep cu mama! Mulțumesc, mama, pentru toată educația pe care am primit-o! Mulțumesc, Misha, pentru tot ce mi-ai dăruit! Mulțumesc, Mayei, copilul meu, fetița mea, care a venit și mi-a arătat sensul vieții, să zic așa!

Pentru că Maya, în cultura budhistă înseamnă iluzie, mi-a arătat iluzia în care eram și bineînțeles vouă, fără de care acest premiu nu ar fi însemnat nimic, pentru că voi sunteți confirmarea noastră ca și artiști! Îi mulțumesc lui Smiley că a acceptat să facă piesa asta cu mine, și-a pus energia lui și nu în ultimul rând, dedic premiul ăsta vieții, lui Dumnezeu! Mulțumesc frumos, Vâlcea!”, a fost mesajul lui Connect-R pe scena de la Romanian Music Awards.