Corina Caciuc a născut al doilea copil. Laurenţiu Reghecampf a devenit tată a patra oară (VIDEO, FOTO)

Corina Caciuc, iubita lui Laurențiu Reghecampf, a adus pe lume încă un băiețel. Antrenorul are în total patru copii din relații diferite.

Laurențiu Reghecampf, tată a patra oară. Corina Caciuc a născut iar

Corina Caciuc , pe Liam, în mai 2022, iar acum a născut din nou, tot un băiat.

„Iubirea mea pentru tine este dincolo de cuvinte”, a scris Corina Caciuc, pe Instagram, potrivit

Laurențiu Reghecampf mai are doi copii din mariaje diferite: pe Luca, din relația cu Mariana Pfeiffer, și pe Laurențiu Jr., din căsnicia cu Anamaria Prodan.

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan s-au despărțit cu în 2022, impresara acuzându-l că a înșelat-o cu tânăra Corina Caciuc.

Cum a cunoscut-o Laurențiu Reghecampf pe Corina Caciuc, potrivit declarațiilor antrenorului

În urmă cu ceva timp, Laurențiu Reghecampf a povestit cum a cunoscut-o pe Corina Caciuc, lansând o săgeată spre Anamaria Prodan, fosta sa soție.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este… la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt, dar și ce vorbește Anamaria peste tot… Este foarte greu ca cineva să mai vadă realitatea.

Acum cât timp am cunoscut-o pe Corina? Acum aproape 1 an și 8 luni, 2 ani, ceva de genul acesta. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva.

Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura… eu așa o văd. Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă!”, spunea Laurențiu Reghecampf, într-un podcast.