Corina Caragea, la împinge tava într-o vacanță de lux. Cât a plătit pentru un prânz

, în vârstă de 40 de ani, se află

Ea se află în Singapore și a împărtășit câteva impresii pe rețelele sociale, conform Ziare.com.

Cât a costat prânzul

Vedeta a povestit experiența sa în urma unui prânz luat la împinge tava, pentru care a plătit aproximativ 60 de lei.

„În orașul acesta, cu atât de mulți oameni bogați, eu am ales să mănânc la „împinge tava”. Dar cum arată vitrina aceasta… ireal! Nici nu zici că sunt adevărate legumele acestea. Sunt perfecte, uitați ce culori au! Au și pește, au și noodles de toate formele, de toate culorile. Care este faza? Vii aici, îți iei un castron și îl umpli cu ce vrei tu.

Eu, de data asta, am ales numai legume, multe ciuperci, că îmi plac. Și nu mă întrebați ce am mai pus, că habar nu am cum se numesc, am pus la nimereală… Și am așteptat ca doamna din față să-mi gătească mâncarea. A ieșit asta… Este o ciorbă.”, a spus Corina Caragea pe TikTok.

Corina Caragea, prânz delicious în Singapore

„Nu mă așteptam, mă gândeam că o să vină orez cu legume pe plită, în fine. Într-un lighean… Este imens castronul, de aici cred că mâncăm cinci. Ia fiți atenți, mie îmi place să mănânc picant. Aici erau vreo patru trepte. Ultima era ghost spicy. Eu am ales-o pe prima, mild spicey, ca să fie clar! Mănânci și plângi. La propriu și la figurat. Deci, nu! Mă ustură toate cele. Dar a fost super bun. Nu mă întrebați cum a fost desertul, pentru că habar nu am. Am comandat un desert foarte popular în Asia de sud-est, ceva cu lapte de cocos și multă gheață și jeleu.” a mai povestit Corina Caragea.