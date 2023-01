Corina Cargea, răsfățată la maxim! Ce destinație exotică a ales vedeta: „Peste 10.000 de kilometri și aproape 13 ore de zbor”

Corina Caragea, o prezentatoare de știri de la Pro TV, a început anul 2023 cu o vacanță în Bali, Indonezia, o destinație exotică pe care a mai vizitat-o anterior. Jurnalista a sărbătorit ziua ei de naștere și a petrecut Revelionul în Istanbul, Turcia și a plecat apoi spre vacanța sa în Bali.

Corina Caragea se relaxează în Bali

Corina este pasionată de călătorii și scrie despre ele pe blogul și pagina sa de Instagram. Vedeta a decis să înceapă anul 2023 cu o vacanță în Bali, Indonezia, una dintre destinațiile ei preferate, deși a mai vizitat-o și în trecut. Chiar dacă a durat 13 ore să ajungă acolo, prezentatoarea este în culmea fericirii.

„Peste 10.000 de kilometri și aproape 13 ore de zbor trec foarte repede când știu că mă întorc în Bali, preferata mea când vine vorba de destinații îndepărtate, dar atât de aproape de suflet. Abia aștept!”, a scris Corina pe Instagram, în urmă cu două zile, postând imagini de la plecare, din aeroport.

Pe ce își cheltuie Corina Caragea banii

Frumoasa brunetă a vorbit, recent, despre pasiunile sale, dar şi despre sursa cheltuielilor, ce-i scoate mulţi bani din buzunar. Prezentatoares a mai vorbit despre cadourile pe care îi place să le primească, dar și despre călătorii și spiritul sărbătorilor.

„Călătoriile sunt cele care îmi consumă toți banii și nu îmi pare rău. Nu trag linie, mai bine așa. Am o listă lungă de destinații în care nu am ajuns și mi-aș dori pe viitor – America de Sud, Australia, Africa de Sud și locuri în care abia aștept să mă întorc – Hawaii , New York..

Călătoriile sunt cea mai bună lecție de dezvoltare personală și nu numai. Tocmai pentru că te trezești în multe situații neprevăzute din care trebuie să ieși cumva. Îți testează limitele, relațiile, principiile și te îmbogățesc cu totul.

Am întâlnit oameni atât de diverși, sărăcie în toate formele ei, am pierdut avioane, bagaje, acte, am mâncat în locuri în care nu credeam că voi călca vreodată, am râs, am plâns, mi-am făcut atâtea amintiri pe care nu le-aș fi adunat stând comod acasă”, a mai spus Corina Caragea pentru viva.ro.