Costi Diță, obosit de „Giani”. Când pleacă din serial: „Am niște ticuri și am acceptat ideea”

Personajul lui Giani a reușit să cucerească inima telespectatorilor. Mii de români urmăresc aventurile șmecherașului și nu încetează să râdă de ingeniozitatea acestuia.

Cum a ajuns Costi Dițu să-l joace pe Giani

Costi Diță este actorul care îl joacă pe Giani. Artistul credea că nu este creat pentru comedie, dar s-a descurcat cu „brio” cu acest rol.

Costi Diță este absolventul Facultății de Teatru din București. Acum zece ani, actorul a acceptat propunerea Pro Tv-ului și a devenit unul dintre cele mai îndrăgite personaje din serialul „Las fierbinți”.

Actorul recunoaște că a preluat stilul lui Giani și nu poate să renunțe la obișnuințele acestuia.

„Uită-te la discursul meu, nu are cum să nu apară gagiul. Am niște ticuri și am acceptat ideea. Ca să scap de asta, ar trebui să fac un contra rol care nu are nicio legătură cu asta. Ar fi un efort”, a mărturisit Cisti Diță în cadrul podcastului Happyfish.

Costi Dițu nu se visa actor de comedie

Vedeta a vorbit, pentru prima dată, despre serialul care l-a făcut renumit. Acesta a mărturisit că obosește mult și îi frică că la un moment dat creierul lui va ceda.

„Dacă mă iau după oameni, care-mi spun să țină până îmbătrânim, sincer să fiu nu-mi displace ideea, deși la un moment dat o să-mi fie frică de creierul meu. Mi-e teamă că, la un moment dat, o să-mi spună că nu mai poate”, a spus Costi Diță.

Spre surprinderea fanilor, actorul a dezvăluit că în timpul studenției credea că nu e menit să joace în comedie. Viitorul „Giani” a fost convins că e mult mai potrivit pentru dramă.