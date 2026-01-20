B1 Inregistrari!
Surpriză uriașă pentru Anca Țurcașiu în vacanță: Cu ce vedetă s-a întâlnit pe plaja din Thailanda

Surpriză uriașă pentru Anca Țurcașiu în vacanță: Cu ce vedetă s-a întâlnit pe plaja din Thailanda

Flavia Codreanu
20 ian. 2026, 17:23
Surpriză uriașă pentru Anca Țurcașiu în vacanță: Cu ce vedetă s-a întâlnit pe plaja din Thailanda
Anca Țucașiu a descoperit „elixirul tinereții”. Foto: Facebook/Anca Țurcașiu.
Cuprins
  1. De ce a ales Anca Țurcașiu Thailanda
  2. Care este costul vieții în Thailanda pentru Anca Țurcașiu
  3. Care sunt secretele unei siluete perfecte

Anca Țurcașiu și iubitul său, Călin Șerban, au decis să ignore temperaturile scăzute din România și să se bucure de soare în Asia, unde au calculat exact care este costul vieții în Thailanda pentru Anca Țurcașiu. În timpul sejurului din ianuarie 2026, artista s-a reîntâlnit cu prietena sa dragă, Laura Cosoi, care se află și ea în vacanță cu familia. Vedeta continuă să-și uimească fanii cu fotografii spectaculoase în costum de baie, demonstrând că un stil de viață sănătos îi permite să arate impecabil la orice vârstă.

De ce a ales Anca Țurcașiu Thailanda

Vedeta a ales să-și petreacă două luni în Thailanda alături de iubitul ei, Călin Șerban, pentru a scăpa de cea mai geroasă iarnă din ultimele decenii din România. La 55 de ani, Anca se afișează într-o formă fizică impecabilă pe plajele exotice din Thailanda, dar surprinde și prin bugetul redus necesar unui trai confortabil în Asia de Sud-Est

Care este costul vieții în Thailanda pentru Anca Țurcașiu

Artista a explicat că a ales această destinație deoarece cheltuielile sunt extrem de accesibile în comparație cu Europa. Potrivit vedetei, o noapte de cazare cu servicii moderne, precum aer condiționat și terasă aproape de plajă, costă aproximativ 100 de lei de persoană. În ceea ce privește alimentația, două mese consistente pe zi nu depășesc suma de 60 de lei.

Analizând mai detaliat costul vieții în Thailanda pentru Anca Țurcașiu, aceasta estimează un buget total de 200 de lei pe zi sau 6.000 de lei pe lună pentru un cuplu.

Care sunt secretele unei siluete perfecte

Nutriționista Codruța Pantelimon recomandă, pentru a menține o talie perfectă la 55 de ani, o disciplină alimentară strictă și evitarea anumitor produse. Deși Anca este vegetariană de peste 30 de ani și a eliminat complet lactatele și carbohidrații, nutriționiștii îndeamnă publicul să evite excesele de zahăr și grăsimi. Evident că sportul rămâne rămâne esențial, iar vedeta a recunoscut că lucrează zilnic 30-40 de minute, potrivit click

