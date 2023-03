Cristina Bălan aduce acuzații grave sistemului medical în contextul experienței traumatizante de care a avut parte la prima naștere

Cristina Bălan este mama a trei copii, gemenii Toma și Matei, în vârstă de nouă ani, și Nadeea Sofia, care a venit pe lume în luna decembrie a anului trecut. Artista a vorbit în mai multe rânduri despre experiența traumatizantă a primei nașteri, care i-a provocat o depresie severă.

În cadrul unui interviu acordat recent, câștigătoarea de la „Vocea României” a dezvăluit noi detalii din perioada în care a fost spitalizată și despre relația pe care a avut-o cu personalul medical.

Cristina Bălan, despre experiența traumatizantă a primei nașteri

După nașterea gemenilor, Cristina Bălan a petrecut o lună în spital și spune că atitudinea personalului medical i-a declanșat o depresie severă. Artista de niciun fel de consiliere psihologică, având în vedere că născuse prematur. Potrivit acesteia, sistemul medical de stat este lipsit de empatie, lucru care a determinat-o să-și nască fiica acasă, în cadă.

Cristina Bălan a descris experiența primei nașteri ca fiind „traumatizantă” și a făcut acuzații grave la adresa sistemului medical din România. Artista spune că nu a beneficiat de consiliere psihologică, iar medicii și asistentele medicale au „bombardat-o ‘cu informații, declanșându-i o depresie severă.

Acuzații grave la adresa sistemului medical

„M-am confruntat cu o depresie severă pentru că am fost internată 32 de zile în spitalul de Stat românesc, unde empatia este egală cu zero, unde mama psihologică aşa cum ar fi normal atunci când naşte prematur chiar şi copii tipici, darămite atunci când naşte prematur şi există suspiciunea de condiţie genetică sau de vreo boală, sau de ceva malformaţii. Eu nu am primit niciun fel de ajutor terapeutic sau o vorbă bună măcar.

Toate cadrele, de la asistente şi până la medici îmi spuneau că trebuie să le fac testele genetice pentru că au stenotip Down, adică trăsături specifice acestui sindrom, ceea ce era vizibil cu ochiul liber, nu trebuia să-mi spună nimeni acest lucru. Eu eram o mamă care trebuia să se concentreze pe alăptare, să le ofer copiilor mei lapte matern ca să dezvolte cât mai bine. În schimb eram bombardată cu aceste informaţii pe care le ştiam deja. Oricum, şi dacă le-aş fi făcut în primele zile de la naştere aceste teste genetice, nu m-ar fi ajutat cu nimic, decât să confirme un lucru care era vizibil”, a relatat aceasta, scrie .