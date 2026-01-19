B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cristina Bălan, despre creșterea gemenilor cu sindrom Down: „Indemnizația de handicap e aruncată la mișto, e chiar jenantă”

Cristina Bălan, despre creșterea gemenilor cu sindrom Down: „Indemnizația de handicap e aruncată la mișto, e chiar jenantă”

Traian Avarvarei
19 ian. 2026, 11:51
Cristina Bălan, despre creșterea gemenilor cu sindrom Down: „Indemnizația de handicap e aruncată la mișto, e chiar jenantă”
Cristina Bălan și familia ei, imagine de arhivă. Sursa foto: Cristina Bălan / Facebook
Cuprins
  1. Cristina Bălan: Poate trebuia să ne facem curaj să plecăm în altă țară
  2. Gemenii Cristinei Bălan, comportament impresionant față de surioara lor

Cristina Bălan a povestit cum se descurcă ea și soțul ei cu îngrijirea gemenilor cu sindrom Down și a surorii lor mai mici. Statul nu îi ajută mai deloc și se bazează mult pe sprijinul părinților. De asemenea, contează mult cum se înțeleg frații între ei, faptul că Matei și Toma sunt foarte protectori cu surioara lor, Nadeea.

Cristina Bălan: Poate trebuia să ne facem curaj să plecăm în altă țară

„Acuși se fac 12 ani de când ne ocupăm de gemenii noștri, în ultimii doi ani având și o adiție absolut minunată, fetița noastră, Nadeea. În toți acești ani, am făcut eforturi uriașe pentru a-i aduce cât mai aproape de tipic și nu puține au fost persoanele care ne-au spus același lucru, că se vede că sunt crescuți cu multă iubire. Chiar dacă avem momente în care ne îndoim de calitatea noastră ca părinți, mai sunt și astfel de confirmări că ceva facem bine. Părinți perfecți nici nu există, însă e dureros când te tot chinuie gânduri ca „Oare am făcut destul pentru ei? Oare puteam mai mult?

În cazul nostru ne gândim, uneori, că poate trebuia să ne facem curaj să plecăm în altă țară. Sau să fi dat mai mult din coate și să-i ducem la școala de masă. Însă toate acestea nu sunt decât poluări ale creierului, pentru că, în realitate, am luat doar decizii în beneficiul lor, pe fondul energiei de care am dispus într-un moment sau altul.

Să nu uităm că pentru părinții cu copii atipici nu există suport terapeutic, sprijin emoțional sau măcar ajutor de orice natură. Acea indemnizație de handicap, aruncată la mișto, o sumă mult prea mică pentru necesitățile reale, este chiar jenantă. Mai ales că un astfel de părinte nu mai poate munci, el este asistentul personal și terapeutul propriului copil, printre alte roluri. Noi ne-am descurcat cu ajutorul părinților. Fără ei nu cred că am fi putut răzbi în vreun fel. Darămite să mai și mișcăm ceva, pe undeva”, a explicat Cristina Bălan, pentru VIVA!.

Gemenii Cristinei Bălan, comportament impresionant față de surioara lor

Întrebată cum se comportă frații mai mari cu Nadeea, artista a răspuns: „Oh, băieții au fost și sunt absolut minunați! Ca să fiu sinceră, nici nu credeam că vor fi atât de… frați. Sigur că și ei sunt copii și, uneori, au tensiuni ca toți copiii. Și băieții între ei, dar și cu Nadeea. Însă când e vorba de lucruri importante, de momente când e nevoie de ajutor, ei pot fi atât de maturi încât mă uimesc”.

„Au complicități, se înțeleg din priviri, se joacă împreună, se alintă și se pupă, mai mare dragul. Uneori au și grijă de ea, sub supravegherea noastră, desigur. Se implică să o îmbrace sau să o plimbe, să o țină ocupată, chiar sunt frați mai mari. Bine, o învață și pozne. Dar asta e în fișa postului”, a mai susținut Cristina Bălan, pentru VIVA!.

Tags:
Citește și...
Dorian Popa a mers la Curtea de Apel București, unde este judecat. De ce a venit cu nasul bandajat
Eveniment
Dorian Popa a mers la Curtea de Apel București, unde este judecat. De ce a venit cu nasul bandajat
Mihai Morar de la Radio ZU, despre Cătălin Măruță: „O să fie colegul nostru aici”. Replica unui ascultător
Monden
Mihai Morar de la Radio ZU, despre Cătălin Măruță: „O să fie colegul nostru aici”. Replica unui ascultător
Eugen Cristea, primele sărbători fără soția sa: Revelionul l-am făcut singur… singur. Într-o săptămână o visez măcar de 7-8 ori
Monden
Eugen Cristea, primele sărbători fără soția sa: Revelionul l-am făcut singur… singur. Într-o săptămână o visez măcar de 7-8 ori
Gabriela Firea a gătit un desert. Rețeta sa pentru tartă cu ovăz și afine (FOTO)
Monden
Gabriela Firea a gătit un desert. Rețeta sa pentru tartă cu ovăz și afine (FOTO)
De ce Dorian Popa nu-l suportă pe Cătălin Moroșanu: „Pentru mine ești o păsărică”. De la ce a pornit conflictul
Monden
De ce Dorian Popa nu-l suportă pe Cătălin Moroșanu: „Pentru mine ești o păsărică”. De la ce a pornit conflictul
Paula Seling, aspru criticată după ce a folosit un cuvânt din rusă pe scena Eurovision Moldova. Reacția artistei (VIDEO)
Monden
Paula Seling, aspru criticată după ce a folosit un cuvânt din rusă pe scena Eurovision Moldova. Reacția artistei (VIDEO)
Delia, după ce a colindat lumea: „Nu recomand aceste destinații sub nicio formă”
Monden
Delia, după ce a colindat lumea: „Nu recomand aceste destinații sub nicio formă”
Loredana Groza, criticată pentru că a plecat în vacanță la două săptămâni după ce tatăl ei a murit: „Ce cauți în mizeria aia?” (VIDEO, FOTO)
Monden
Loredana Groza, criticată pentru că a plecat în vacanță la două săptămâni după ce tatăl ei a murit: „Ce cauți în mizeria aia?” (VIDEO, FOTO)
Andreea Bălan, critici dure pentru Ilona Brezoianu și Mihai Petre. Replica dansatorului: „O copilărie”
Monden
Andreea Bălan, critici dure pentru Ilona Brezoianu și Mihai Petre. Replica dansatorului: „O copilărie”
Adela Popescu explică de ce a renunțat la cariera muzicală: „Era aproape imposibil”
Monden
Adela Popescu explică de ce a renunțat la cariera muzicală: „Era aproape imposibil”
Ultima oră
13:30 - Donald Trump l-a invitat și pe Vladimir Putin în Consiliul pentru Pace. Răspunsul „în doi peri” al Moscovei
13:18 - Dorian Popa a mers la Curtea de Apel București, unde este judecat. De ce a venit cu nasul bandajat
13:03 - Salvamont, în alertă continuă după sute de apeluri și mii de intervenții. Unde apar cele mai multe incidente și ce rol joacă lipsa de prudență
12:46 - Presa din Spania: Un român se afla într-unul dintre cele două trenuri implicate în accidentul feroviar (VIDEO)
12:15 - Mihai Morar de la Radio ZU, despre Cătălin Măruță: „O să fie colegul nostru aici”. Replica unui ascultător
12:12 - Trafic blocat pe Autostrada A2 după un accident cu TIR-uri. Unde au intervenit autoritățile și ce rute alternative sunt recomandate (FOTO, VIDEO)
11:53 - Mesajul trist al lui Mihai Neșu, după ce Bolojan a tăiat fecilitățile pentru persoanele cu dizabilități. Lecție pentru premier, din scaunul cu rotile
11:41 - Ministrul Muncii respinge ideea unei noi reforme a pensiilor militare. Ce prevede legea actuală privind vârsta de pensionare a militarilor
11:31 - Donald Trump a trimis o scrisoare de amenințare pentru liderii europeni. „Nu sunt obligat să aduc pace!”
11:20 - Numire controversată la Energie: Bolojan a promovat un fost acționar al unui furnizor intrat în faliment cu datorii uriașe