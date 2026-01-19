Cristina Bălan a povestit cum se descurcă ea și soțul ei cu îngrijirea gemenilor cu sindrom Down și a surorii lor mai mici. Statul nu îi ajută mai deloc și se bazează mult pe sprijinul părinților. De asemenea, contează mult cum se înțeleg frații între ei, faptul că Matei și Toma sunt foarte protectori cu surioara lor, Nadeea.

Cristina Bălan: Poate trebuia să ne facem curaj să plecăm în altă țară

„Acuși se fac 12 ani de când ne ocupăm de gemenii noștri, în ultimii doi ani având și o adiție absolut minunată, fetița noastră, Nadeea. În toți acești ani, am făcut pentru a-i aduce cât mai aproape de tipic și nu puține au fost persoanele care ne-au spus același lucru, că se vede că sunt crescuți cu multă iubire. Chiar dacă avem momente în care ne îndoim de calitatea noastră ca părinți, mai sunt și astfel de confirmări că ceva facem bine. Părinți perfecți nici nu există, însă e dureros când te tot chinuie gânduri ca „Oare am făcut destul pentru ei? Oare puteam mai mult?

În cazul nostru ne gândim, uneori, că poate trebuia să ne facem curaj să plecăm în altă țară. Sau să fi dat mai mult din coate și să-i ducem la școala de masă. Însă toate acestea nu sunt decât poluări ale creierului, pentru că, în realitate, am luat doar decizii în beneficiul lor, pe fondul energiei de care am dispus într-un moment sau altul.

Să nu uităm că pentru părinții cu copii atipici nu există suport terapeutic, sprijin emoțional sau măcar ajutor de orice natură. Acea indemnizație de handicap, aruncată la mișto, o sumă mult prea mică pentru necesitățile reale, este chiar jenantă. Mai ales că un astfel de părinte nu mai poate munci, el este asistentul personal și terapeutul propriului copil, printre alte roluri. Noi ne-am descurcat cu ajutorul părinților. Fără ei nu cred că am fi putut răzbi în vreun fel. Darămite să mai și mișcăm ceva, pe undeva”, a explicat Cristina Bălan, pentru

Gemenii Cristinei Bălan, comportament impresionant față de surioara lor

Întrebată cum se comportă frații mai mari cu Nadeea, artista a răspuns: „Oh, băieții au fost și sunt absolut minunați! Ca să fiu sinceră, nici nu credeam că vor fi atât de… frați. Sigur că și ei sunt copii și, uneori, au tensiuni ca toți copiii. Și băieții între ei, dar și cu Nadeea. Însă când e vorba de lucruri importante, de momente când e nevoie de ajutor, ei pot fi atât de maturi încât mă uimesc”.

„Au complicități, se înțeleg din priviri, se joacă împreună, se alintă și se pupă, mai mare dragul. Uneori au și grijă de ea, sub supravegherea noastră, desigur. Se implică să o îmbrace sau să o plimbe, să o țină ocupată, chiar sunt frați mai mari. Bine, o învață și pozne. Dar asta e în fișa postului”, a mai susținut Cristina Bălan, pentru VIVA!.