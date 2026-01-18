B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Delia, după ce a colindat lumea: „Nu recomand aceste destinații sub nicio formă”

Selen Osmanoglu
18 ian. 2026, 15:51
Cuprins
  1. Pasiunea Deliei pentru călătorii, bine cunoscută fanilor
  2. „Sunt înnebunită după peisaje”
  3. Destinațiile pe care Delia nu le recomandă
  4. Ce a deranjat-o pe artistă

Delia, una dintre cele mai apreciate artiste din România, cunoscută pentru pasiunea sa pentru vacanțe exotice și drumeții montane, a dezvăluit care sunt două destinații care au dezamăgit-o complet. După ce a vizitat zeci de țări și orașe din întreaga lume, artista a spus clar că nu le-ar recomanda niciodată fanilor săi.

Pasiunea Deliei pentru călătorii, bine cunoscută fanilor

Pentru urmăritorii săi, nu este un secret faptul că Delia adoră să călătorească. Artista se retrage frecvent în locuri speciale, fie pentru relaxare, fie pentru aventură, considerând vacanțele o sursă importantă de energie pozitivă, necesară pentru a reveni în forță pe scenă și în proiectele profesionale.
Până la vârsta de 43 de ani, Delia a bifat zeci de destinații din întreaga lume, devenind o adevărată inspirație pentru cei pasionați de explorare. Vedeta deține chiar și un cont separat de Instagram, dedicat exclusiv călătoriilor, unde publică imagini spectaculoase din orașe europene, destinații exotice, trasee montane sau colțuri pitorești din România. Comunitatea sa de aproape 200.000 de urmăritori este constant conectată la aventurile sale.

„Sunt înnebunită după peisaje”

Într-o discuție cu vloggerii Cristi și Ralu, Delia a mărturisit că filmează aproape tot ce vede în vacanțe și că ia în calcul realizarea unor vloguri de călătorie.
„Vreau să fac vlog, pentru că oricum stau toată ziua cu telefonul în mână și filmez toate peisajele, sunt înnebunită. Îmi place să montez. Bine, nu știu să montez, montez în Reels. De plăcere”, le spunea artista, conform Click.

Destinațiile pe care Delia nu le recomandă

Cu toate acestea, nu toate experiențele de vacanță au fost pe placul artistei. După ani întregi de călătorii, Delia a decis să fie sinceră cu fanii și a făcut un top al destinațiilor care au dezamăgit-o.
Recent, vedeta a dezvăluit că nu recomandă sub nicio formă China și Bangkok, capitala Thailandei, oraș în care se află în prezent.
„Bangkok, după China, nu recomand”, a spus Delia într-un Insta Story.

Ce a deranjat-o pe artistă

Cu toate că nu a oferit explicații detaliate, în imaginile publicate pe rețelele sociale se poate observa aglomerația extremă, traficul sufocant și haosul urban, elemente care, cel mai probabil, nu s-au potrivit cu stilul de vacanță preferat de artistă.

Declarațiile Deliei au stârnit reacții diverse în rândul fanilor, mulți apreciind sinceritatea artistei, chiar dacă destinațiile menționate se află pe lista de dorințe a multor turiști.

