Charlotte Năstase (35 de ani), fiica adoptivă a lui Ilie Năstase și a Alexandrei King, a lansat un apel disperat pe Instagram, mărturisind că a rămas pe stradă și nu mai are nici măcar bani de mâncare din cauza fostului iubit.

Charlotte Năstase a ajuns la mila oamenilor

„Vă rog, îmi puteți trimite bani pentru mâncare și adăpost? Acum sunt fără adăpost și blocată din cauza fostului meu iubit. Mulțumesc!”, a transmis Charlotte Năstase, pe Instagram, potrivit

Ea și-a lăsat contul de PayPal pentru donații.

Scandal între Charlotte și Ilie Năstase

În trecut, Charlotte l-a acuzat pe Ilie Năstase că nu se mai interesează deloc de ea. Mai mult, tânăra a afirmat că Ilie Năstase ar fi încercat

„E adevărat, sunt mândră că sunt fiica lui, dar se pare că, la rândul lui, el nu vrea ca eu să exist și chiar regretă că m-a adoptat! Mereu ne-am înțeles bine, dar nu știu de ce vine acum să-mi spună că el nu știe cine sunt eu și că nu mă cunoaște deloc. Am câteva înregistrări cu el în care îmi zice asta! Și nu doar că-mi zice așa, dar el, practic, a încercat să mă convingă pe mine să mă sinucid! Mi-a zis să iau o pastilă că eu nu am o viață!”, a spus Charlotte Năstase, pentru Click!.

Însă Ilie Năstase a afirmat că a făcut tot ce putea pentru a o ajuta: „Întrebați-o pe ea cine i-a plătit educația 10 ani la Școala Americană, vreo jumătate de milion de euro! Dacă nu sunt tată bun… Pentru ce? A muncit, a făcut ceva în viața ei ca să merite mai mult?. (..) M-am ocupat de ea cât am putut, dacă ea stă în America și a fost decizia ei să stea în America”.