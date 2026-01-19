B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Fiica lui Ilie Năstase, lăsată pe drumuri de fostul iubit: „Am nevoie de ajutor pentru mâncare și adăpost”

Fiica lui Ilie Năstase, lăsată pe drumuri de fostul iubit: „Am nevoie de ajutor pentru mâncare și adăpost”

Traian Avarvarei
19 ian. 2026, 14:29
Fiica lui Ilie Năstase, lăsată pe drumuri de fostul iubit: „Am nevoie de ajutor pentru mâncare și adăpost”
Cuprins
  1. Charlotte Năstase a ajuns la mila oamenilor
  2. Scandal între Charlotte și Ilie Năstase

Charlotte Năstase (35 de ani), fiica adoptivă a lui Ilie Năstase și a Alexandrei King, a lansat un apel disperat pe Instagram, mărturisind că a rămas pe stradă și nu mai are nici măcar bani de mâncare din cauza fostului iubit.

Charlotte Năstase a ajuns la mila oamenilor

„Vă rog, îmi puteți trimite bani pentru mâncare și adăpost? Acum sunt fără adăpost și blocată din cauza fostului meu iubit. Mulțumesc!”, a transmis Charlotte Năstase, pe Instagram, potrivit prosport.ro.

Ea și-a lăsat contul de PayPal pentru donații.

Scandal între Charlotte și Ilie Năstase

În trecut, Charlotte l-a acuzat pe Ilie Năstase că nu se mai interesează deloc de ea. Mai mult, tânăra a afirmat că Ilie Năstase ar fi încercat să o convingă să se sinucidă.

„E adevărat, sunt mândră că sunt fiica lui, dar se pare că, la rândul lui, el nu vrea ca eu să exist și chiar regretă că m-a adoptat! Mereu ne-am înțeles bine, dar nu știu de ce vine acum să-mi spună că el nu știe cine sunt eu și că nu mă cunoaște deloc. Am câteva înregistrări cu el în care îmi zice asta! Și nu doar că-mi zice așa, dar el, practic, a încercat să mă convingă pe mine să mă sinucid! Mi-a zis să iau o pastilă că eu nu am o viață!”, a spus Charlotte Năstase, pentru Click!.

Însă Ilie Năstase a afirmat că a făcut tot ce putea pentru a o ajuta: „Întrebați-o pe ea cine i-a plătit educația 10 ani la Școala Americană, vreo jumătate de milion de euro! Dacă nu sunt tată bun… Pentru ce? A muncit, a făcut ceva în viața ei ca să merite mai mult?. (..) M-am ocupat de ea cât am putut, dacă ea stă în America și a fost decizia ei să stea în America”.

Tags:
Citește și...
Mihai Onilă crede că soția i-a fost mamă într-o altă viață. Cum a ajuns la această concluzie: „Am călătorit în multe vieți în trecutul meu”
Monden
Mihai Onilă crede că soția i-a fost mamă într-o altă viață. Cum a ajuns la această concluzie: „Am călătorit în multe vieți în trecutul meu”
Meghan Markle ar putea reveni în Marea Britanie cu o listă strictă de cerințe. Ce condiții pune Ducesa de Sussex pentru o vizită alături de Prințul Harry
Monden
Meghan Markle ar putea reveni în Marea Britanie cu o listă strictă de cerințe. Ce condiții pune Ducesa de Sussex pentru o vizită alături de Prințul Harry
Dorian Popa a mers la Curtea de Apel București, unde este judecat. De ce a venit cu nasul bandajat
Eveniment
Dorian Popa a mers la Curtea de Apel București, unde este judecat. De ce a venit cu nasul bandajat
Mihai Morar de la Radio ZU, despre Cătălin Măruță: „O să fie colegul nostru aici”. Replica unui ascultător
Monden
Mihai Morar de la Radio ZU, despre Cătălin Măruță: „O să fie colegul nostru aici”. Replica unui ascultător
Cristina Bălan, despre creșterea gemenilor cu sindrom Down: „Indemnizația de handicap e aruncată la mișto, e chiar jenantă”
Monden
Cristina Bălan, despre creșterea gemenilor cu sindrom Down: „Indemnizația de handicap e aruncată la mișto, e chiar jenantă”
Eugen Cristea, primele sărbători fără soția sa: Revelionul l-am făcut singur… singur. Într-o săptămână o visez măcar de 7-8 ori
Monden
Eugen Cristea, primele sărbători fără soția sa: Revelionul l-am făcut singur… singur. Într-o săptămână o visez măcar de 7-8 ori
Gabriela Firea a gătit un desert. Rețeta sa pentru tartă cu ovăz și afine (FOTO)
Monden
Gabriela Firea a gătit un desert. Rețeta sa pentru tartă cu ovăz și afine (FOTO)
De ce Dorian Popa nu-l suportă pe Cătălin Moroșanu: „Pentru mine ești o păsărică”. De la ce a pornit conflictul
Monden
De ce Dorian Popa nu-l suportă pe Cătălin Moroșanu: „Pentru mine ești o păsărică”. De la ce a pornit conflictul
Paula Seling, aspru criticată după ce a folosit un cuvânt din rusă pe scena Eurovision Moldova. Reacția artistei (VIDEO)
Monden
Paula Seling, aspru criticată după ce a folosit un cuvânt din rusă pe scena Eurovision Moldova. Reacția artistei (VIDEO)
Delia, după ce a colindat lumea: „Nu recomand aceste destinații sub nicio formă”
Monden
Delia, după ce a colindat lumea: „Nu recomand aceste destinații sub nicio formă”
Ultima oră
16:38 - Românii din diaspora, chemați la centrele militare în caz de mobilizare. Ce riscă aceștia, dacă nu se prezintă
16:38 - Accident feroviar în Spania. MAE confirmă că doi români au fost răniți în ciocnirea dintre cele două trenuri UPDATE
16:33 - Despăgubirile la care au dreptul pasagerii în cazul anulării unei curse aviatice. Ce a decis Curtea de Justiție a UE
16:10 - Schimbări majore pentru prosumatorii din România. Ce se modifică și ce urmărește statul
16:06 - Cele mai populare pariuri pe volei
16:02 - Înțelegeri pe banii șoferilor. Cum au fot păcăliți românii de mai multe service-uri auto și două companii de asigurări. Amenzi de milioane de euro date de Consiliul Concurenței
15:58 - Cum a adoptat Viorica Dăncilă un băiat și de ce nu a avut copii biologici: „Prima dată, soțul meu s-a uitat la mine un pic nedumerit”
15:26 - ULTIMA ORĂ: Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Judecătorii au dat arest la domiciliu fiului și nepotului mercenarului
15:25 - Economisește la shopping: avantajele cardurilor de cumpărături
15:24 - Gigi Becali a povestit cum i-a salvat pe suporterii lui Dinamo arestați în Bulgaria: „La ei e suflet. Înțelegi?”