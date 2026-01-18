B1 Inregistrari!
Eugen Cristea, primele sărbători fără soția sa: Revelionul l-am făcut singur… singur. Într-o săptămână o visez măcar de 7-8 ori

Eugen Cristea, primele sărbători fără soția sa: Revelionul l-am făcut singur… singur. Într-o săptămână o visez măcar de 7-8 ori

Traian Avarvarei
18 ian. 2026, 23:12
Cristina Deleanu și Eugen Cristea. Sursa Foto: Facebook / Nicolae Calugarita
Cuprins
  1. Eugen Cristea, primele sărbători fără soție
  2. Eugen Cristea își visează soția foarte des

Eugen Cristea a trecut de primele sărbători fără cea care i-a fost alături peste 40 de ani. Actorul a mărturisit că o visează pe Cristina Deleanu chiar și de 7-8 ori pe săptămână și simte că are o legătură specială cu ea.

Eugen Cristea, primele sărbători fără soție

„Am avut un fel de șansă, un bun prieten al meu, un preot, m-a luat într-o excursie în Israel, exact în perioada Crăciunului, din 23 până în 28. Fiind pentru a opta oară în Israel, mai mult în anul care a trecut mai fusesem încă o dată, în aceeași formulă, în luna septembrie. Am fost pe un tărâm binecuvântat, eu fiind un om credincios, fără a fi habotnic, sub nicio formă, și mi-a picat foarte bine. Revelionul l-am făcut singur… singur, nu am ce să spun mai mult”, a povestit Eugen Cristea, pentru SpyNews.

Eugen Cristea își visează soția foarte des

Actorul a mai mărturisit că o visează foarte des pe cea care i-a fost soție atâtea decenii.

„O visez aproape în fiecare noapte, sau și după-amiaza, la somnul de după-amiază. Aproape de fiecare dată când adorm, o visez. Într-o săptămână o visez măcar de 7-8 ori. Nu doar îmi apare în vis, ci îmi transmite, râde. Simt ceva, ca un fel de veghere asupra mea, și îmi pică foarte bine. Puțină lume știe, din noaptea în care a murit, vreau să vă spun că în fiecare zi am aprinsă câte o lumânare. Practic, fără întrerupere. Când am fost plecat, ori am cumpărat din locurile respective, cum ar fi de pildă Israel, ori atunci când am mai avut turnee prin țară, și nebunia este că am luat o lumânare cu baterie. Practic, tot timpul este o lumină pentru calea dumneaei”, a mai susținut Eugen Cristea.

