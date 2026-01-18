Dorian Popa a mărturisit că nici acum nu i-a trecut supărarea pe Cătălin Moroșanu pentru ce i-a făcut mamei sale la ediția din 2018 a emisiunii Asia Express. Atunci, Dorian a concurat în echipă cu mama sa, iar Cătălin alături de fratele său.

De ce e supărat Dorian Popa pe Cătălin Moroșanu

„Dar știi că l-am pus pe Moroșanu cu botul pe labe pentru aia, nu? N-am să-l iert niciodată în viața mea. Eu de atunci nu mai sunt prieten cu Moroșanu. Pentru că a dat în mama. Eu , da? Eu pe mama mea o iubesc cum iubesc în general oamenii doi părinți. Imaginează-ţi că eu o iubesc de două ori”, a explicat Dorian Popa, în emisiunea online Chefi la furculițe.

În cadrul competiției, echipa lui Moroșanu a avut posibilitatea de a penaliza alte echipe, iar pedeapsa cea mai aspră au primit-o Dorian Popa și mama lui: „Du-te cu mamișor 6 kilometri, genunchi varză… Eu cu două ghiozdane în cârcă, că cum să care femeia. Plângea. Bă, mă-ta să plângă și să vorbească cu tine într-un show la televizor. Te doare inima”.

Ce l-a enervat cel mai tare pe Dorian Popa

Iar ce a pus capac a fost reacția fraților Moroșanu când Dorian Popa și mama lui au fost eliminați din competiție

Întrebați de ce au dat pedeapsa cea mai grea influencerului și mamei lui, răspunsul fraților a fost: „Păi noi am auzit că doamna Popa vrea acasă și ne-am gândit să o ajutăm”.

„Când tu ajuți un om de 60 de ani, punându-l să urce în munte 5 km… Pentru mine ești o păsărică. Pentru că n-ai curaj să spui așa: „Dorian e un concurent mai bun decât mine și vreau să-l elimin””, a mai spus Dorian Popa revoltat.