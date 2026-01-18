B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » De ce Dorian Popa nu-l suportă pe Cătălin Moroșanu: „Pentru mine ești o păsărică". De la ce a pornit conflictul

De ce Dorian Popa nu-l suportă pe Cătălin Moroșanu: „Pentru mine ești o păsărică”. De la ce a pornit conflictul

Traian Avarvarei
18 ian. 2026, 22:23
De ce Dorian Popa nu-l suportă pe Cătălin Moroșanu: „Pentru mine ești o păsărică”. De la ce a pornit conflictul
Dorian Popa. Sursa foto: Captură video - Daniel Cristea / YouTube
Cuprins
  1. De ce e supărat Dorian Popa pe Cătălin Moroșanu
  2. Ce l-a enervat cel mai tare pe Dorian Popa

Dorian Popa a mărturisit că nici acum nu i-a trecut supărarea pe Cătălin Moroșanu pentru ce i-a făcut mamei sale la ediția din 2018 a emisiunii Asia Express. Atunci, Dorian a concurat în echipă cu mama sa, iar Cătălin alături de fratele său.

De ce e supărat Dorian Popa pe Cătălin Moroșanu

„Dar știi că l-am pus pe Moroșanu cu botul pe labe pentru aia, nu? N-am să-l iert niciodată în viața mea. Eu de atunci nu mai sunt prieten cu Moroșanu. Pentru că a dat în mama. Eu nu am tată, da? Eu pe mama mea o iubesc cum iubesc în general oamenii doi părinți. Imaginează-ţi că eu o iubesc de două ori”, a explicat Dorian Popa, în emisiunea online Chefi la furculițe.

În cadrul competiției, echipa lui Moroșanu a avut posibilitatea de a penaliza alte echipe, iar pedeapsa cea mai aspră au primit-o Dorian Popa și mama lui: „Du-te cu mamișor 6 kilometri, genunchi varză… Eu cu două ghiozdane în cârcă, că cum să care femeia. Plângea. Bă, mă-ta să plângă și să vorbească cu tine într-un show la televizor. Te doare inima”.

Ce l-a enervat cel mai tare pe Dorian Popa

Iar ce a pus capac a fost reacția fraților Moroșanu când Dorian Popa și mama lui au fost eliminați din competiție, scrie VIVA!.

Întrebați de ce au dat pedeapsa cea mai grea influencerului și mamei lui, răspunsul fraților a fost: „Păi noi am auzit că doamna Popa vrea acasă și ne-am gândit să o ajutăm”.

„Când tu ajuți un om de 60 de ani, punându-l să urce în munte 5 km… Pentru mine ești o păsărică. Pentru că n-ai curaj să spui așa: „Dorian e un concurent mai bun decât mine și vreau să-l elimin””, a mai spus Dorian Popa revoltat.

