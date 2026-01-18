Paula Seling, membră a juriului internațional la finala națională Eurovision Moldova 2026, a devenit ținta criticilor după ce sâmbătă, la preselecție, a folosit expresia „Maladieț, Moldova!” din rusă. Artista a cerut scuze apoi, afirmând că nu știa că acel cuvânt este din rusă, dar odată ce a aflat, și-a dat seama de ce exprimarea ei a deranjat.

Paula Seling, criticată pentru exprimarea în limba rusă

Printre cei care i-au atras atenția asupra situației s-a numărat și Daniel Vodă, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Chișinău.

„Paula Seling, bună seara! Am auzit un «Молодец» ieșit pe gura dumneavoastră în direct la televiziunea publică. Unii oameni din Moldova au înțeles mesajul. Doar că ne-ați luat prin surprindere cu limba folosită. Moldova nu are nevoie de traducere ca să fie felicitată. Pentru claritate: limba oficială a Republicii Moldova este româna”, a scris Daniel Vodă, pe Facebook.

Paula Seling a cerut scuze pentru cuvântul în rusă

În fața valului de critici, Paula Seling a reacționat cu un clip tot pe Facebook, în care a explicat situația și a cerut scuze moldovenilor și organizatorilor Eurovision.

„Am reuşit să aduc un moment total neintenţionat în faţa fraţilor mei din Moldova. Încercând să fiu drăguţă şi simpatică, am folosit un cuvânt despre care habar nu aveam că e în rusă, fără să ştiu că va crea supărare. Aflând că e în rusă, am înţeles de ce.

Pur şi simplu a fost o situaţie de om care nu cunoaşte bine cuvintele folosite în jargonul stradal. Petrecând în diferite cercuri din Republica Moldova şi lucrând cu mulţi muzicieni, am auzit acest cuvânt folosit ca semn de apreciere şi l-am preluat, crezând că e drăguţ. Da, am greşit şi nu m-am gândit la conotaţiile pe care le poate avea.

Unde dai şi unde crapă, se mai întâmplă… Cer scuze celor pe care i-am supărat cu încercarea mea de a mulţumi publicului din Republica Moldova şi organizatorilor acestui show extraordinar. Felicit din toată inima întreaga echipă, publicul şi concurenţii. Am fost onorată să fac parte din acest eveniment grandios”, a susținut Paula Seling, în clip.

Artista a primit numeroase comentarii, internauții fiind împărțiți. Unii în continuare au criticat-o, spunând că nu cred că ea chiar nu știa că acel cuvânt e în limba rusă, în vreme ce alții au lăudat-o pentru că a avut puterea de a recunoaște că a greșit și de a cere iertare.