Mihai Onilă crede că soția i-a fost mamă într-o altă viață. Cum a ajuns la această concluzie: „Am călătorit în multe vieți în trecutul meu"

Mihai Onilă crede că soția i-a fost mamă într-o altă viață. Cum a ajuns la această concluzie: „Am călătorit în multe vieți în trecutul meu”

Traian Avarvarei
19 ian. 2026, 14:57
Mihai Onilă crede că soția i-a fost mamă într-o altă viață. Cum a ajuns la această concluzie: „Am călătorit în multe vieți în trecutul meu”
MIhai Onilă. Sursa foto: Mihai Onila Terapeut-Vindecator / Facebook

Fostul cântăreț Mihai Onilă, acum terapeut, a afirmat că a simțit lângă Laura, soția lui, o energie la fel ca a unei mame, lucru care l-a determinat să creadă că, într-o viață anterioară, a fost fiul ei.

Mihai Onilă: Am călătorit în multe vieți în trecutul meu

„Am simțit că eu existam în brațele acelei energii. Adică al Laurei. E foarte interesant (…) Am călătorit în multe vieți în trecutul meu. Noi nu ne oprim niciodată din a trăi.

Noi suntem din vibrație, frecvență și energie, ceea ce poate să nu moară niciodată”, a spus Mihai Onilă, la Antena Stars, potrivit SpyNews.

Ce trăiri are soția lui Mihai Onilă

Iar Laura a spus că simte nevoia să îl protejeze pe Mihai precum o mamă, mai ales în momente dificile, iar asta a dus-o la concluzia că în trecut au fost mamă și fiu: „Simt nevoia să îl protejez tot timpul. Când îl simt puțin mai slăbit sau obosit, de obicei, eu dorm în brațele lui, dar în momentele în care este mai vulnerabil, îmi place să îl iau și să îi pun capul pe pieptul meu ca o mamă. Deci, există acea stare maternă”.

De asemenea, cei doi au observat că au semne din naștere sau din urma accidentărilor asemănătoare, iar asta îi face să creadă că au un trecut comun din alte vieți.

