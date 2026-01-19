Cătălin Măruță rămâne fără emisiunea de la Pro TV, după mai bine de 18 ani, și lumea mondenă speculează asupra noului său loc de muncă.

Emisiunea lui Măruță de la Pro TV, înlocuită cu seriale

Pro TV că, din 6 februarie, emisiunea „La Măruță” nu va mai apărea în grila televiziunii.

Reprezentanții postului au confirmat că au deja o variantă de înlocuire pentru intervalul orar lăsat liber.

„Vom oferi o selecţie diversă de seriale orientate către publicul feminin”, oficialii Pro TV, pentru

Ce a spus Mihai Morar despre Cătălin Măruță

Dar ce se va întâmpla cu prezentatorul? Subiectul a fost abordat și de Mihai Morar, la matinalul de la Radio Zu, în contextul în care toată lumea așteaptă să vadă ce va face Cătălin Măruță.

Luni dimineață, Mihai Morar a spus că Măruță urmează să se alăture echipei de la Radio ZU, începând cu 1 martie, scrie

„E adevărat că de la 1 Martie, Cătălin Măruță se va muta la Radio ZU?”, a întrebat un ascultător.

„Da, este adevărat. O să fie colegul nostru aici, la ZU”, a spus Mihai Morar.

„Nu o să vă mai ascult dacă vine Măruță”, a spus alt ascultător.

„Poate să vină și Pescobar și oricine”, a completat Mihai Morar.