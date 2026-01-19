Cătălin Măruță rămâne fără emisiunea de la Pro TV, după mai bine de 18 ani, și lumea mondenă speculează asupra noului său loc de muncă.
Pro TV a anunțat că, din 6 februarie, emisiunea „La Măruță” nu va mai apărea în grila televiziunii.
Reprezentanții postului au confirmat că au deja o variantă de înlocuire pentru intervalul orar lăsat liber.
„Vom oferi o selecţie diversă de seriale orientate către publicul feminin”, au precizat oficialii Pro TV, pentru Pagina de Media.
Dar ce se va întâmpla cu prezentatorul? Subiectul a fost abordat și de Mihai Morar, la matinalul de la Radio Zu, în contextul în care toată lumea așteaptă să vadă ce va face Cătălin Măruță.
Luni dimineață, Mihai Morar a spus că Măruță urmează să se alăture echipei de la Radio ZU, începând cu 1 martie, scrie CanCan.
„E adevărat că de la 1 Martie, Cătălin Măruță se va muta la Radio ZU?”, a întrebat un ascultător.
„Da, este adevărat. O să fie colegul nostru aici, la ZU”, a spus Mihai Morar.
„Nu o să vă mai ascult dacă vine Măruță”, a spus alt ascultător.
„Poate să vină și Pescobar și oricine”, a completat Mihai Morar.