Cum a afectat-o pe Cristina Bâtlan experiența nașterii premature: „L-am descoperit pe Dumnezeu”. Cu ce se ocupă în prezent fiul antreprenoarei

19 nov. 2025, 14:58
Sursa Foto: Instagram/@cristinabatlan
Cuprins
  1. Cum a transformat-o pe Cristina Bâtlan nașterea prematură
  2. Cu ce se ocupă fiul Cristinei Bâtlan

Cristina Bâtlan a trecut printr-o experiență prin care nicio mamă nu vrea să treacă: nașterea prematură a fiului ei. Antreprenoarea recunoaște că acel moment a fost pe cât de dificil, pe tot atât de revelator. De atunci, și-a regândit valorile și credințele, iar astăzi, la 21 de ani de la acel moment, se bucură de evoluția fiului ei, fiindu-i alături în orice decizie. 

Cum a transformat-o pe Cristina Bâtlan nașterea prematură

Întrebat-o cum a afectat-o nașterea prematură a fiului ei, dar și operație delicată pe care a trebuit să o suporte acesta, Cristina Bâtlan a recunosc că acel moment i-a schimbat definitiv credințele și valorile. Nu doar că a simțit că l-a descoperit pe Dumnezeu, dar a învățat să fie mai recunoscătoare pentru viața pe care o trăiește, chiar și în zilele în care nu se întâmplă nimis special.

„M-a schimbat profund. Când îți vezi copilul luptând pentru viață, înveți ce înseamnă cu adevărat fragilitatea și miracolul. Am devenit mai puternică, mai recunoscătoare și mai conștientă de faptul că fiecare zi este un dar. L-am descoperit pe Dumnezeu”, a mărturisit Cristina Bâtlan pentru Viva.

Cu ce se ocupă fiul Cristinei Bâtlan

Fiul Cristinei Bâtlan îi calcă pe urme, tânărul fiind antreprenor. Întrebată în cadrul interviului ce sfaturi i-a oferit lui Adrian, Cristina Bâtlan a recunoscut că l-a îndemnat să aibă curaj și încredere în propriile decizii. Însă, schimbul de informații este reciproc. Și femeia de afaceri are multe de învățat de la fiul ei, mai ales când vine vorba de deschiderea față de noi orizonturi.

„I-am spus mereu să aibă curaj și să creadă în ceea ce face. De la el am învățat, însă, bucuria generației lui: un alt ritm, o altă deschidere către lume. Relația noastră e bazată pe încredere, respect și libertate. Suntem mamă și fiu, dar și doi oameni care învață unul de la altul, cei mai buni prieteni”

