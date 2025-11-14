Cristina Cioran a vorbit cu sinceritate despre nașterea sale. Ea a avut complicații și a născut prematur. A fost un moment înfricoșător, în care a crezut că își va pierde copilul, a explicat ea. Iată ce a povestit aceasta!

Despre ce este vorba

Ela Crăciun a invitat-o pe actrița Cristina Cioran, la podcast. Aceasta a vorbit cu sinceritate despre nașterea depresia postnatală și procesul lung de revenire, conform Click. Ea a recunoscut că a trecut prin momente grele și, la un moment dat, chiar a crezut că își va pierde copilul.

„Cel mai greu mi-a fost la nașterea Emei. Am născut prematur și de urgență. Ziua ei este o zi minunată, însă este și amintirea unui moment groaznic, pentru că am crezut că o pierd, iar acelea sunt sentimente duale. Te simți vinovată că ai născut copilul prematur, sigur ai făcut tu ceva greșit”, a mărturisit Cristina Cioran.

„Al doilea moment foarte greu a fost când a fost nevoie să plec din spital pentru că era Covid. (…) Am sunat la spital în fiecare zi timp de o lună și jumătate, aveam voie să o văd 10 minute, o dată pe săptămână”, a adăugat ea.

Ela Crăciun: „Eu cred că tocmai aceste conversații vindecă”

Ela Crăciun, moderatoarea podcastului, a apreciat sinceritatea și curajul invitatei sale de a vorbi despre un subiect atât de sensibil.

„Cristina a avut curajul să vorbească despre frică, vinovăție și vulnerabilitate. Eu cred că tocmai aceste conversații vindecă. Nu este doar un podcast, e un spațiu de siguranță, unde femeile pot afla că nu sunt singure”, a mai declarat Ela Crăciun.

„Vreau ca fiecare femeie care urmărește podcastul să plece cu gândul că nu e nimic rușinos în a cere ajutor. Să vorbești despre durere nu te face slabă, te face umană”, a mai adăugat ea.