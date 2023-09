Cristina Ich, adevărul despre relația cu Alexandru Pițurcă: „Suntem ca două personaje dintr-un film de acțiune”

Cristina Ich, recunoscută influencer, a făcut dezvăluiri despre relația sa cu Alexandru Pițurcă, fiul lui Victor Pițurcă, într-un interviu exclusiv pentru . Cei doi, care au petrecut împreună în luna mai a acestui an și au fost văzuți sărutându-se într-un club din București, au ales să rămână prieteni buni, cooperând în creșterea și educația micuțului Noah, în ciuda despărțirii lor asumate din octombrie 2022.

Cristina Ich: „Suntem în același echipaj când vine vorba de Noah”

Cristina Ich a mărturisit că relația post-despărțire cu Alexandru Pițurcă este una normală și firească. Aceasta nu se referă la o prietenie superficială, ci la faptul că ambii părinți se implică activ în creșterea lui Noah. Despărțirea lor nu a fost dramatică, ci mai degrabă s-au reconfigurat ca prieteni, cu un scop comun – binele și fericirea fiului lor.

„Da, într-adevăr, am avut norocul să păstrăm o relație normală și firească, și pot să spun că am fost și suntem prieteni buni. Și când spun asta, nu mă refer la genul de prietenie în care împărțim bilete la cinema sau retete de prăjituri.

Când am hotărât să ne despărțim, a fost o decizie discutată și asumată ca fiind cea mai bună pentru amândoi. Nu a fost o despărțire în stilul „film dramatic”, ci mai degrabă am trecut la capitolul „continuăm ca prieteni”. Am înțeles că suntem în același echipaj când vine vorba de Noah” a spus Cristina Ich pentru UNICA.ro.

„Două personaje dintr-un film de acțiune”