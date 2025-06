Cristina Ich, despre motivul dispariției ei de pe social media. „Nu pot spune că sunt foarte bine”

Cristina Ich este una dintre influecerițele cu vechime din România, câștigând de-a lungul timpului notorietate și admirație și bifând colaborări de succes cu numeroase branduri importante. În ciuda acestor reușite pe plan profesional, ea a simțit nevoia de o pauză de la social media pentru o perioadă.

Cristina Ich a vorbit deschis despre motivele care au stat la baza acestei decizii, menționând că modul în care s-a dezvoltat în ultimii ani o fac să se simtă profund dezgustată.

„Mulțumesc că unora încă le pasă ce fac. Nu pot spune că sunt foarte bine, dar o să fiu. Trec printr-o stare profundă de dezgust față de ce a ajuns online-ul în ultimii ani. Dar îmi revin. Noi să fim sănătoși, că și fără Ich, tot bine sunteți”, a transmis ea, potrivit .

„Eu sunt mai mult decât un cod de reducere ambalat frumos”

După pauza de la social media, vedeta a fost acaparată de mesaje despre relația ei. O parte dintre fani au presupus că suferința cauzată de o posibilă despărțirea ar fi motivul pentru care Cristina a dispărut de pe rețelele de socializare.

„Curiozitate: la voi nu există relație dacă nu e expusă pe social media? Adică dacă nu pun 100 de poze cu my life, blessed, hubby, happy și un să moară Jean pe fundal, înseamnă că nu sunt într-o relație? Ce aveți?”, a spus influencerița.

„Întrebarea de 100 de puncte din partea unora. Te-ai despărțit? Nu. Sunt ocupată cu trăitul, scuze”, a mai adăugat aceasta.

Influencerița și-a justificat decizia de a lua o pauză și prin faptul că își dorește să ofere un content autentic și valoros pentru publicul ei, nu doar să promoveze coduri de reducere și produse ale brandurilor care o plătesc.

„Plus că eu sunt mai mult decât un cod de reducere ambalat frumos. Și da, am obosit să livrez în gol. Până nu simt că pot să fac ceva real pentru comunitatea mea, prefer să rămân cu sacoul de la Chanel și țigara în colțul gurii… bătrână, mișto și liniștită. Apropo… m-am reapucat de fumat”, a mai transmis ea.

Cine este logodnicul Cristinei Ich

După despărțirea de Alex Pițurcă, băiatul lui , Cristina Ich și-a găsit liniștea în brațele omului de afaceri Daniel Niculae. Deși a fost cerută în căsătorie, influencerița susține că nunta nu este un lucru la care cei doi parteneri aspiră.

„Ea a fost deja cerută în căsătorie de Daniel Niculae. Pe Instagram, Cristina Ich a declarat: „Deja am fost cerută. Este logodnicul meu, nu iubitul meu. Am zis că asta cu căsătoria nu e musai. Eu cred că poate să existe iubire și înțelegere și fără acel act, dar ca să vă liniștiți, de cerut am fost cerută. Acel inel pe care l-am postat este inelul meu de logodnă. Nu am fost niciodată disperată. (…)”, a declarat Christina Ich.

Despre inelul de logodnă pe care i l-a dăruit Daniel Niculae, s-a zvonit că ar valora jumătate de milion de euro.