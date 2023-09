Cristina Șișcanu reacționează după ce un fan i-a spus că e ciudată: „Deci râd singură”

la criticii pe care le primește constant pe internet și a învățat să nu le mai lase să o afecteze. De această dată, soția lui Mădălin Ionescu a găsit amuzante comentariile pe care le-a primit în urma ultimei sale postări. După ce a anunțat că pune casa în vânzare, vedeta a decis să facă un tur al locuinței, documentând totul și împărtășindu-le fanilor săi online.

Reacția Cristinei Șișcanu după ce a fost luată în vizor de un fan

Cu toate acestea, fanii atenți ai Cristinei Șișcanu nu trec cu vederea niciun detaliu și au remarcat că prin casă cu o cană aparent goală în mână. Comentariile amuzante au stârnit un râs molipsitor în rândul Cristinei, care a decis să împărtășească cu internauții adevărul despre ce se afla, de fapt, în cană, scrie .

„Deci râd singura! Am făcut un video de prezentare a livingului, zonei de dining și a bucătăriei din casa noastră, cea pe care am scos-o la vânzare și am postat pe Facebook. Și aveam o cană cu cafea, îmi făcusem o cafea pentru că am treabă multă în seara asta, până mă culc și eram un pic adormită și-s foarte multe comentarii: ”Uneori e foarte ciudată Cristina asta! Se plimbă cu cana de cafea și e cana goală!”.

Nu e cana goală, oameni buni! Este cafea, dar mi-am făcut o cafea scurtă și este pe fundul cănii, un espresso scurt și nu se vede, că nu mi-am filmat cana în interior. Doamne, cât spirit de observație! Și e un comentariu: ”Uneori e tare ciudată Cristina!”. Vai, sunt o misterioasă! Oameni buni, nu căutați misterul acolo unde nu e! (…) Unii sunt atât de amuzanți, dar mă bucura foarte mult spiritul vostru profund de observație.

Sunteți foarte atenți la detalii, ceea ce este foarte important. Asta înseamnă că mă urmăriți cu interes”, a povestit Cristina Șișcanu, amuzată, pe rețelele de socializare.