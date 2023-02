Cristina Șișcanu, revoltată, după ce soțul ei a primit o amendă în Italia: „Doamne, ce lege absurdă”

Cristina Șișcanu este revoltată, după ce soțul ei a primit o amendă din Italia. Ea a menționat pe rețelele de socializare că amenda a venit în urma unei nereguli din luna iulie a anului trecut, dintr-o vacanță. Recent, au aflat că au fost amendați, după ce au depășit viteza legală.

Soțul Cristinei Șișcanu, amendat pentru depășirea vitezei legale, în Italia

Fiind activă în mediul online, Cristina Șișcanu le-a povestit fanilor întotdeauna lucrurile noi din viața ei, lucru pe care l-a făcut și de această dată. Ea le-a spus fanilor, pe Instagram, într-un story, că soțul ei a primit o amendă de circulație după ce au depășit viteza legală în urmă cu mai multe luni, în Italia.

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu erau în vacanță, în Italia, atunci când au fost sancționați pentru depășirea vitezei legale, potrivit .

„Am primit o amendă de circulație din Italia, pentru o neregulă, pentru o contravenție pe care am comis-o…nu am comis-o eu, că Mădălin conducea mașina, în luna iulie, când am fost în Italia (…) Limita de viteză era de 70 de km/h și noi am condus cu 71, 5 km/h. Doamne, ce lege absurdă, dar mă rog, vă dați seama că voi plăti”,a povestit Cristina Șișcanu, pe Instagram.

După ce și-a arătat nemulțumirea față de amendă și față de lege, Cristina Șișcanu a postat mai multe imagini cu sancțiunea primită, mai apoi, a adăugat că o va plăti.