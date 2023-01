Cristina Șișcanu, surprize neplăcute în timpul vacanței: „Era ceva îngrozitor”

Cristina Șișcanu a avut parte de surprize neplăcute în timpul vacanței de iarnă. Vedeta s-a confruntat cu probleme legate de aspectul ei fizic.

Prezentatoarea a povestit pe rețelele de socializare că a întâmpinat probleme cu pielea încă dinainte de a pleca în vacanță, dar a reușit să le rezolve cu ajutorul unei creme antiacneice. Însă, în vacanță, a uitat să adauge tubul cu cremă în bagaj și a rămas fără el, ceea ce a dus la apariția unei umflături pe frunte.

A început să crească și nu se mai oprea

„Să vă zic ce mi s-a întâmplat în vacanță. Efectiv, la un moment dat, a început să mi se umfle fruntea, aici, ca un cucui, zici că am dat cu capul de ceva și mi se umfla. Nu, era un coș, un coș dureros și din acela mare. Urât rău de tot. Ce să fac? Nu aveam nimic la mine. Eu, înainte să plec în vacanță, tot aveam probleme cu tenul, începeau să-mi apară tot felul de prostioare pe față. Coșulețe, nebunii.

Chiar vorbeam cu fetele de la machiaj că nu mai știam ce să fac. Și am aflat de o cremă. A fost minunat, nu mai aveam nimic, am plecat în vacanță fără nicio grijă. Dar nu l-am luat cu mine (n.r. tubul de cremă). (…) Doamne, ce rău îmi pare că nu am făcut o poză. Era ceva îngrozitor. Era așa de umflat, pe o porțiune atât de mare. S-a întâmplat dintr-odată și a început să crească și nu se mai oprea”, a povestit Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.

Cristina Șișcanu a făcut o transformare radicală după ce a slăbit 27 de kilograme. Vedeta a dezvăluit metoda prin care i-a reușit să ajungă la formele de invidiat.

Cristina Șișcanu a slăbit enorm

Jurnalista spune că a ținut o dietă, dar nu s-a înfometat și nici nu s-a simâit tentată să consume anumite produse