Cristina Șișcanu, uluită de nota de plată pentru o masă de trei persoane în Austria: „Eu zic că e ca în Italia”

din showbiz-ul românesc. Frumoasa brunetă trăiește o poveste de dragoste alături de Mădălin Ionescu, cu care a întemeiat o frumoasă familie și au împreună o fetiță numită Petra.

Cât a plătit Cristina Șișcanu pentru o masă de trei persoane, în Austria

Recent, familia lui Mădălin Ionescu, Cristina împreună cu soțul și fiica lor, au plecat într-o minunată vacanță în Austria. Deoarece mulți oameni au întrebat-o pe Cristina dacă există diferențe de prețuri între Austria și Italia, destinația lor anterioară, ea a decis să împărtășească cu generozitate suma pe care au cheltuit-o pentru un prânz în trei persoane.

Fără să stea prea mult pe gânduri, cu internauții experiența lor culinară, prezentându-le comanda aleasă și, firește, nota de plată. Soția lui Mădălin Ionescu a dezvăluit că fiica lor a optat pentru un șnițel de porc cu garnitură de cartofi prăjiți, ea însăși a ales să se răsfețe cu o supă cremă de roșii, în timp ce soțul ei a comandat un tartar. Pe lângă preparatele savuroase, au adăugat și deserturi și băuturi răcoritoare. Astfel, pentru prânzul lor în trei, Cristina Șișcanu a scos din buzunar 68,20 euro. Nu a ezitat să menționeze că prețurile sunt relativ asemănătoare cu cele din Italia, unde au obișnuit să se bucure de astfel de momente culinare, scrie .

Comparatie la prețurile la masă între Italia și Austria

„Suntem la masă, a venit timpul să mâncăm. Petra și-a comandat șnițel de porc și cartofi prăjiți. Eu mi-am luat o supă cremă de roșii, tata și-a luat un beef tartar, ne-am luat și salată și câte o apă plată.

O să vedem nota la final și facem o comparație, că mă întrebase cineva dacă e mai scumpă Italia sau Austria, Petra și-a mai luat o ciocolată caldă, acum luăm și ceva desert. Am luat un ștrudel cu mere și sos de vanilie, astfel că am plătit în total 68,20 euro pe masă. Eu zic că e ca în Italia, în Italia mai luăm Prosecco la masă, aici am luat desert, dar e cam pe acolo”, a spus Cristina Șișcanu, pe pagina sa de Facebook.