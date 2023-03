Cu câți bani a rămas George Simion după nunta cu zeci de mii de invitați, din vara anului trecut / Ce a decis să facă cu suma primită

a organizat o nuntă grandioasă în vara anului trecut, atunci când și-a unit destinele cu Ilinca. Cei doi au chemat zeci de mii de invitați la eveniment, iar acum, la câteva luni distanță de la acel moment, politicianul a mărturisit ce sumă a câștigat, dar și ce a decis să facă cu o parte din bani.

Simion a avut la nuntă nu mai puțin de 42 de perechi de nași, toți venind cu cadouri rare pentru miri. Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, nu s-a lăsat mai prejos, având, la rândul lui,

Câți bani a câștigat la nuntă George Simion

George Simion a povestit câți bani a câștigat la nunta din vara anului trecut, dar și ce a decis să facă cu respectiva sumă.

„(E adevărat că ai donat o mare parte din banii adunaţi la nuntă, din dar?) Cât s-a strâns… cât ne-a mai rămas, în sensul ăsta, 15.000 de euro. Facem un proiect de spital mobil. Nu ne-au lăsat cu banii din subvenţia pentru partide să construim un spital, că e mare nevoie de spitale noi.

Mă bucură că la Baia Mare se fabrică camioanele care o să constituie baza acestei caravane”, a explicat liderul AUR, potrivit

Gigi Becali, dar important la nuntă

„Eu am dat brânza care costă vreo 20.000 de euro. Omul face totul pe față, primește cadou de nuntă brânză, primește cadou de nuntă berbecuț, păi ăștia sunt invidioși pe dragoste.

Vorbeam cu cineva că o să fie președinte și ce am eu de președinte? N-am nevoie de nimic, dar i-am dat din dragoste, i-am dat aproape 20.000 de euro din dragoste. Și nu am nevoie de el și nici nu mă duc la nuntă și tot am dat.

A vrut să mă pună și naș și eu i-am zis, nu mai merg la nuntă. Tu trebuie să ai nași care să vină la nuntă, la masă. Eu la masă nu mai merg, eu de distracții fug, nu mai mă interesează”, a spus Gigi Becali la realitatea.net.