Cu ce mesaje se confruntă Monica Anghel de când a slăbit? Artista a mărturisit cum o numesc fanii

Cu ce mesaje se confruntă Monica Anghel de când a slăbit? Artista a mărturisit cum o numesc fanii

Elena Boruz
14 aug. 2025, 12:47
Sursa foto: Facebook
Monica Anghel, una dintre vocile de aur ale României, a mărturisit cu ce mesaje se confruntă de când a pierdut în greutate. Cântăreața primește multe critici de când a slăbit, iar acuma dezvăluit totul.
Nu mai puțin de 40 de kilograme a dat jos Monica Anghel, iar odată cu această schimbare, fanii și-au expus părerea. Unii bucuroși, alții mai puțin, cu toții au simțit nevoia să îi transmită artistei ceea ce cred.

Cuprins:

  • Monica Anghel: „Îmi scriu că sunt urâtă”. Ce alte dezvăluiri a făcut vedeta
  • Cum a reușit să slăbească Monica Anghel

Monica Anghel: „Îmi scriu că sunt urâtă”. Ce alte dezvăluiri a făcut vedeta

De când a slăbit 40 de kilograme, Monica Anghel a primit mesaje critice, prin care i se spune că este „urâtă” de când cu noua greutate, că era mai „frumoasă” înainte, însă toate acestea nu o afectează pe cântăreață. Femeia a mărturisit că a fost o necesitate pierderea în greutate, iar sănătatea este mai presus de orice.

„Repet, eu sunt același om. Faptul că am slăbit, da. A fost o problemă medicală și am fost obligată să slăbesc. Dar altfel de schimbări nu au fost. Din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat nimic altceva. Da, atitudinea celor din jur evident că s-a schimbat. În continuare sunt oameni care îmi scriu că eram mai frumoasă când eram grasă. Că sunt urâtă, că sunt slabă și așa mai departe. Dar asta nu mă mai interesează, nu mai este o problemă a mea. Important este că sunt sănătoasă și că mă simt bine. Bine, oamenii acceptă extrem de greu schimbările. Asta nu mai este problema mea, nu mai are legătură cu mine”, a declarat Monica Anghel pentru viva.

Cum a reușit să slăbească Monica Anghel

Pe lângă dietă, Monica este adepta sportului. Aceasta a povestit cum a reușit să slăbească atât, însă nu a recomandat oamenilor să o ia drept exemplu.

Artista a povestit că este foarte atentă la ceea ce mănâncă, iar în cazul în care, în deplasări, se îngrașă, odată ce revine acasă, reușește să revină la kilogramele inițiale rapid.

„Eu țin acest fasting de niște ani și mă simt foarte, foarte bine. Nu recomand lucrul acesta nimănui, pentru că fiecare om trebuie să meargă la un medic nutriționist și să-i spună acel medic ce să facă. Doar că eu așa funcționez, cu două mese pe zi. Și 90% din timp am grijă la ce mănânc. Evident că mai sunt și perioade în care sunt foarte obosită și nu mai stau să mă gândesc la ce mănânc. De exemplu, nu-mi bat capul cu ce mănânc atunci când plec din București, când am concert. Și e OK. După aceea vin acasă și, chiar dacă pun un kilogram sau două în câteva zile, le dau la fel de repede jos, pentru că nu las să treacă nu știu cât timp”, a adăugat artista.
