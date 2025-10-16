B1 Inregistrari!
Cu ce problemă gravă de sănătate s-a confruntat Anca Serea: „Am leșinat pe stradă"

B1.ro
16 oct. 2025, 19:03
Cu ce problemă gravă de sănătate s-a confruntat Anca Serea: „Am leșinat pe stradă”
Sursa Foto: Facebook/ Anca Serea OfficialPage
Cuprins
  1. Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat Anca Serea
  2. Ce a trebuit să accepte Anca Serea în relația cu Adrian Sînă

Anca Serea are viața la care multe femei visează. Are o familie numeroasă și unită, iar pe plan profesional marchează reușită după reușită. Însă, vedeta a trecut și prin momente mai puțin frumoase. Unul dintre acestea a fost provocat chiar de o problemă de sănătate despre care Anca Serea a decis să vorbească deschis în cadrul unui interviu recent. 

Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat Anca Serea

Anca Serea nu a fost complet ferită de momente dificile. Aflată în altă țară, vedeta a leșinat în brațele soțului ei. Episodul, pe care îl descrie ca fiind una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat, a determinat-o să-și facă o serie de analize. Așa a fost diagnosticată cu un tip de anemie.

„Cea mai grea perioadă a fost când am avut probleme de sănătate. Din păcate, de-a lungul anilor, am trecut prin mai multe episoade. Cea mai cunoscută a fost cea legată de anemia mea — am fost diagnosticată cu anemie feriprivă. Am avut, la un moment dat, hemoglobină 4 și feritină 0. Practic, nu mai aveam deloc depozite de fier. Am leșinat pe stradă, eram la o întâlnire cu Adrian, într-o altă țară. Ăla a fost, cred, cel mai greu moment din viața mea”, a povestit Anca Serea, în cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, de la PRO TV.

Ce a trebuit să accepte Anca Serea în relația cu Adrian Sînă

Anca Serea și Adrian Sînă au o familie numeroasă. Cei doi au 4 copii, iar din relația anterioară, cu afaceristul Filip Poplingher, Anca mai are alți doi copii. Vedeta a vorbit despre începuturile relației cu cântărețul și aspectele din viața acestuia pe care a trebuit să le accepte.

Totodată, Anca Serea a dezvăluit care a fost cea mai amre tragedie pe care a trăit-o, aceea fiind moartea fostului soț. Afaceristul s-a luptat cu o boală grea și, din păcate, a pierdut bătălia. Deși a fost un moment extrem de dificil, vedeta consideră că a învățat-o să aprecieze mult mai mult viața.

„Când l-am cunoscut pe Adrian, știam că e artist, știam că are admiratoare, știam că va călători mult. Ne-am asumat împreună lucrul ăsta. Dar da, au fost și momente mai puțin plăcute de-a lungul anilor — e firesc. Ar fi anormal să nu fie. Sunt totuși 15 ani de căsnicie.

Primul meu soț a murit după ce s-a luptat cu o boală nemiloasă. Așa arăta un titlu de ziar: «Transpiră mult în timpul nopții». Când mă gândesc la acea perioadă, pot să spun că a fost cea mai mare pierdere a mea și a noastră. Din păcate, ar trebui să punem mai mult preț pe viață. A fost și este o durere pe care nimeni nu o poate șterge, dar am învățat să trăiesc cu ea”, a mai spus vedeta.


