Un comunicat comun semnat de liderii Franței, Italiei, Germaniei, Marii Britanii, Finlandei, Poloniei, Portugaliei și de președinta Comisiei Europene evidențiază că eforturile președintelui Donald Trump de a media conflictul din Ucraina trebuie să fie însoțite de garanții de securitate „de fier” pentru Kiev, potrivit .

Documentul oficial indică faptul că Europa este pregătită să susțină o formulă trilaterală de negocieri între Trump, Zelenski și liderii UE, dar și să continue să exercite presiune economică asupra Moscovei.

Cuprins:

Reacția liderilor europeni după summitul Trump-Putin

Care sunt condițiile pentru pace

Europa, pregătită de noi sancțiuni pentru Moscova

Reacția liderilor europeni după summitul Trump-Putin

Într-un comunicat emis de Consiliul European și citat de Agerpres, liderii de stat și de guvern din marile capitale europene au apreciat inițiativa președintelui Trump de a purta discuții cu Vladimir Putin.

Aceștia au subliniat că, deși nu s-a ajuns încă la un acord, „următorul pas trebuie să implice negocieri directe cu președintele Volodimir Zelenski”.

„Așa cum a spus președintele Trump, «nu există un acord până nu există un acord». Următorul pas, așa cum a fost conceput de președintele Trump, trebuie să fie noi discuții care să-l includă pe președintele Zelenski, cu care se va întâlni în curând”, se arată în .

Care sunt condițiile pentru pace

Comunicatul spune că un viitor proces de pace poate avea loc doar dacă Ucraina primește garanții de securitate puternice și dacă nu există limitări asupra capacităților sale militare sau a parteneriatelor strategice.

„Suntem clari: Ucraina trebuie să aibă garanții de securitate de fier pentru a-și apăra efectiv suveranitatea și integritatea teritorială.

Nicio limitare nu trebuie impusă forțelor armate ucrainene sau cooperării sale cu țări terțe. Rusia nu poate avea drept de veto asupra drumului Ucrainei către UE și NATO”, se mai arată în comunicat.

Europa, pregătită de noi sancțiuni pentru Moscova

Liderii europeni au subliniat că sprijinul pentru rămâne „fără ezitare” și că sancțiunile împotriva vor fi consolidate până când războiul se va încheia.

„Sprijinul nostru pentru Ucraina va continua. Suntem hotărâți să facem mai mult pentru ca Ucraina să rămână puternică.

Atâta timp cât uciderea în Ucraina continuă, suntem gata să menținem presiunea asupra Rusiei și să întărim sancțiunile și măsurile economice până la obținerea unei păci juste și durabile”

Documentul mai arată și disponibilitatea UE de a susține o discuție trilaterală Trump-Zelenski-Europa, văzută ca o discuție esențială în structura negocierilor.

Liderii afirmă că orice înțelegere trebuie să apere nu doar interesele de securitate ale Ucrainei, ci și pe cele ale Europei.