Cu ce probleme s-a confruntat Vlăduța Lupău după ce a terminat alăptarea fiului ei: „Am crezut că mor”

Vlăduța Lupău, una dintre cele mai apreciate artiste din România, își împărtășește des experiențele și noutățile din viața sa pe . De această dată, ea a ales să vorbească deschis despre dificultățile cu care s-a confruntat după încheierea alăptării fiului ei, Iair, care a venit pe lume acum un an, potrivit .

„Am crezut că mor de durere”

După încheierea perioadei de alăptare a fiului său, a trecut printr-o experiență dificilă. Vedeta a început să aibă dureri de oase și articulații care i-au cauzat disconfort semnificativ. Îngrijorată de aceste simptome, artista a decis să meargă la medic pentru a afla ce se întâmplă.

Cu dorința de a-și rezolva problemele de sănătate, Vlăduța Lupău a efectuat o ecografie pentru a verifica starea sa. Într-o postare pe rețelele de socializare, ea a mărturisit:

„După ce am terminat alăptarea, am crezut că mor de durere de oase și articulații. Știți că inclusiv la ecograf am mers, atât de tare mă dureau”, a spus .

Cum a reușit Vlăduța Lupău să se vindece

Cu toate acestea, artista a găsit o soluție pentru a-și ameliora suferința. Conștientă că producția de colagen în organism scade odată cu înaintarea în vârstă, artista a început să consume suplimente de colagen.

„Beau colagen și starea mea s-a schimbat radical”, a spus Vlăduța Lupău.