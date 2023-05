Cu ce se confruntă Gina Pistol cu trei zile înainte de nuntă: „Trebuie să vorbesc cu terapeuta mea”

Gina Pistol și Smiley trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mult timp, iar din rodul iubirii lor a rezultat și o fetiță absolut adorabilă.

Cei doi vor avea nunta în doar trei zile, un eveniment atipic și foarte special, astfel că organizarea nu este deloc ușoară.

Prin ce trece Gina Pistol cu trei zile înainte de nuntă

Cei doi și-au ales deja costumațiile pe care le vor purta în ziua cea mare. De asemenea, au și verighetele personalizate, meniul stabilit și aranjamentele, cu tot ceea ce ține de locație, însă cu toate astea mai sunt detalii care îi tot pun pe drumuri, fiind extrem de stresați.

Recent, Gina Pistol s-a filmat în timp ce era în trafic, fiind „cu nervii la pământ”, așa cum chiar ea a dat de înțeles. Vedeta a spus clar că detestă să petreacă mult timp în trafic, mai ales când are numeroase și de pus la punct. De asemenea, a explicat că o mireasă normală are cu totul și cu totul alte activități în ultimele zile, precum mersul la Spa, la masaje de relaxare, sau ieșiri cu prietenele, în niciun caz ceea ce face ea.

„Cu traficul acesta o să ajung și eu la cununia civilă de sâmbătă. Băi, stăteam, așa, la semafor, si mă gândeam… Eu și gândurile mele în trafic. Ziceam așa, că dacă eram și eu un om normal, și o viitoare mireasă normală, programul meu din această săptămână ar fi arătat cu totul altfel. Adică m-aș fi întâlnit și eu cu câteva prietene la restaurant, să stăm de vorbă, să râdem, să bem un pahar de Prosseco. Poate aș fi mers o zi sau două la Spa, să-mi fac niște proceduri, poate aș fi mers să-mi fac niște masaje de relaxare, să mă relaxeze la cap. Nu știu, aș fi făcut alte chestii, mult mai normale. Nu, mă, nu. Mie nu-mi place normalul. Mie îmi place să stau în trafic, să mă enervez la semafor. (…) Deci, băi, îmi vine să mă opresc și să mă dau cu capul de mașină”, a spus Gina Pistol, potrivit .

„Trebuie să vorbesc cu terapeuta mea”

Gina Pistol a explicat că de când se știe este genul de persoană căreia îi place să se complice foarte mult, însă acum nu i se mai pare deloc ok să facă așa ceva, astfel că are de gând să vorbească inclusiv cu terapeuta ei pentru a rezolva această „prooblemă”. Mai mult decât atât, și-a adus aminte în timp ce vorbea cu fanii ei din mediul online că trebuie să se gândească ce își face la păr, dar și ce machiaj o să poarte în ziua nunții.

„Oricum, trebuie să vorbesc cu terapeuta mea să rezolv problema asta. Așa îmi place să mă țin așa de ocupată și să chinui, mă… Ăsta este cuvîntul, îmi place să mă chinui. Nu-mi place să mă relaxez si eu. Am fost, , le am pe amândouă bine puse, acasă. Deci, trebuie să văd cum mă aranjez la păr și ce machiaj îmi fac. Mai am puțin. Eu încă nu realizez ce se întâmplă, pentru că sunt prinsă cu atâta treabă”, a continuat Gina Pistol pe Instagram.