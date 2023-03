Cu ce se confruntă Theo Rose cu doar câteva luni înainte de a deveni mamă: „Am fața plină de ...” / Artista a povestit totul pe rețelele de socializare

Theo Rose mai are doar câteva luni până când va deveni mamă pentru prima dată, iar artista s-a conversat fanilor și le-a dezvăluit cu ce probleme se confruntă în cea de-a șasea lună.

Cântăreața trece prin cea mai frumoasă perioadă a vieții ei și împărtășește fiecare moment cu urmăritorii de pe contul ei personal de Instagram.

Theo Rose, noi probleme în sarcină

Theo Rose se confruntă în continuare cu probleme specifice femeilor gravide. Cântăreața va aduce pe lume peste câteva luni primul ei copil, astfel că artista este pe rețelele de socializare și le mărturisește fanilor fiecare moment prin care trece în sarcină.

Recent, aceasta a mărturisit pe rețelele de socializare că se confruntă cu probleme în zona facială, dar și cu noi dureri de spate, asta pentru că artista traversează ultimele luni din sarcină.

„Am fața plină de chestii și niște dureri noi de spate”, a scris Theo Rose pe rețelele de socializare, potrivit

Câte kilograme a luat în greutate artista

De asemenea, în urmă cu câteva zile, artista a mărturisit că nu a luat foarte mult în greutate, ținând cont de faptul că în primul trimestru mai mult a slăbit.

„Mi se pare mult să zic cât m-am îngrășat pentru că eu în primul trimestru mai degrabă am slăbit fiindcă am avut grețuri. Plecând de la o greutate de 45 kilograme, acum nu mai m-am cântărit de vreo două săptămâni, dar estimez că aș avea 55 de kilograme. Nu m-am omorât cu mâncatul, dar este normal să iei greutate. După ce nasc mi-aș dori să rămân la 55 kilograme. Mi se pare, în sfârșit, , am și eu obraji. Sarcina asta a fost minune pentru mine, am scăpat de stres și anxietăți”, a declarat Theo Rose pe pagina ei de Instagram.