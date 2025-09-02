Olivia Steer a devenit una dintre cele mai controversate figuri din spațiul public românesc, din cauza opiniilor sale mai ales despre vaccinuri și tratamentele medicale convenționale. De mai mulți ani, nu mai apare pe sticlă și chiar ea a recunoscut că „mi-am pierdut jobul și nu m-a mai angajat nimeni”. Și-a găsit, însă, o altă activitate.

De ce nu și-a mai găsit Olivia Ster locul în televiziune

Ce face acum Olivia Steer

Olivia Steer s-a născut pe 30 decembrie 1975, în Oradea, și a absolvit Facultatea de Drept. Totuși, nu a urmat acest domeniu, ci a activat în presa locală, apoi, în 2002, a debutat în televiziune drept corespondent al Știrilor Pro TV. Între 2003 și 2005, a fost coprezentatoarea știrilor alături de Mihai Dedu, iar din 2011 a prezentat emisiunea „Doamne de poveste” pe Acasă TV.

Cu timpul, însă, ea a devenit tot mai criticată din cauza pozițiilor sale față de vaccinuri și tratamentele medicale convenționale. Printre altele, ea a îndemnat femeile să nu facă mamografii și a criticat tratamentele oncologice. Viziunea sa a fost inspirată și de pierderea surorii sale, Lavinia, care a murit de cancer de sân.

În timpul pandemiei, ea s-a remarcat prin

De asemenea, a criticat comunitatea LGBT, spunând că ar afecta natalitatea și familia tradițională.

De mulți ani, Olivia Steer n-a mai apărut pe micile ecrane și chiar ea a admis că au marginalizat-o.

„Mi-am pierdut jobul și nu m-a mai angajat nimeni. M-am obișnuit să fiu huiduită, linșată, bârfită, amenințată, pentru vina de a avea opinii constituționale nepopulare și tupeul de a le exprima liber", a scris ea, într-o postare publică

Ce face acum Olivia Steer

De când nu mai apare la TV, Olivia Steer s-a dedicat familiei și și-a menținut o activitate constantă pe social media, concentrându-se pe subiecte legate de sănătate și alimentație raw-vegan

Recent, presa mondenă a scris că ea și vedeta TV Andi Moisescu