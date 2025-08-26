Teo Costache s-a întors din nou în Thailanda, în cadrul emisiunii „Insula Iubirii”, după ce, cu un an în urmă, a reușit să o ispitească pe Iustina Loghin. În spatele imaginii de băiat dur, care atrage femeile ca un magnet, Teo are o afacere care, anual, produce sute de mii de euro.

Teo este pentru a doua oraă în rolul de ispită la „Insula Iubirii”, iar dacă anul trecut a fost prinsă în mrejele lui, sezonul acesta a fost rândul Ellei să se îndrăgostească de el.

Dacă în fața camerelor, Teo este un adevărat maestru al seducției, în viața privată știe ce să facă cu banii și cum să gestioneze o afacere de milioane. Bărbatul deține în Ploiești o firmă de închiriere de toalete ecologice. Potrivit unui anunț pe OLX, prețul unei bucăți este de 150 de lei.

Compania a fost înființată în urmă cu 18 ani, dar Teo este administrator de 7 ani, de când mama lui, Beatrice Costache, i-a cedat jumătate din acțiuni și l-a numit în această funcție. Pe lângă închirieri de toalete ecologice, afacerea se ocupă și cu servicii de vidanjare, evacuare a apelor reziduale, eliminare a deșeurilor, igienizare și alte servicii de mediu, relatează .

Firma administrată de Teo a intrat pe fir și cu instituții publice, având în portofoliu nu mai puțin de 160 de contracte cu statul și nu numai. Ultimul bilanț oficial, deși nu este actualizat, arată venituri anuale de aproape 350.000 de euro.

Dovadă că Teo nu se uită prea des la sunt și obiectele pe care le deține. Ispita de la „Insula Iubirii” are un Rolex Datejust, în valoare de 20.000 de euro. De altfel, acesta conduce un BMW X6, cu preț de pornire de 70.000 de euro.