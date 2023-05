Cu ce se ocupă Ramona Gabor în Dubai, la 10 ani de când a părăsit România? „Acest business este destul de comun”

Cu mai bine de 10 ani în urmă, Ramona Gabor pleca din România, țara sa natală, și își găsea . La acea vreme, Ramona avea puțin peste 20 de ani. Astăzi, aceasta nu se gândește să se mai întoarcă acasă, fiind deplin satisfăcută și mândră de viața pe care o duce la sute de kilometri depărtare de locul natal.

Ramona Gabor, carieră impresionantă în Dubai

Sora Monicăi Gabor și-a construit , ea a semnat numeroase contracte de imagine cu branduri cunoscute și a devenit un fotomodel solicitat la diverse evenimente, scrie .

Ramona Gabor a investit, în plus, 7.500 de dolari în cursuri de gemologie. Aceasta și-a propus să-și dezvolte expertiza în domeniul diamantelor.

„Am făcut în Dubai un curs de gemologie pentru studiul diamantelor, așa că acum pot să spun că sunt expertă în diamante. Pot să mă uit la orice dimant și pot să îl calculez, să îți spun ce carataj are, incluziunile, valoarea lui. M-a costat 7.500 de dolari, a durat șapte săptămâni și am învățat lucruri foarte interesante. De la formarea diamanatului, până la șlefuire lui, la fiecare unghi, culoare, claritate, formă. Am făcut această școală pentru că voiam să fac trading cu diamante. În Dubai, acest business este destul de comun, pentru că Africa, cel mai mare producător de diamante, este destul de aproape de noi”, a declarat Ramona Gabor pentru click.ro acum ceva vreme.

Are propria afacere cu parfumuri

Ramona Gabor, antreprenoare și imaginea propriei linii de parfumuri. Promovează produsele sale pe rețelele de socializare prin poze în care apare cu mândrie alături de ele.

Pe Instagram, Ramona Gabor este foarte activă, împărtășind fotografii și clipuri video din viața sa de zi cu zi în Dubai. Aceasta ne oferă o perspectivă asupra vieții sale ca și cum ar fi o prințesă modernă. Explorează cele mai luxoase restaurante, îmbrăcând haine și bijuterii de la cele mai cunoscute branduri de lux și conducând mașini în valoare de sute de mii de euro.