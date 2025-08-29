B1 Inregistrari!
Cuceritorii preferați ai femeilor din întreaga lume. Cei mai atrăgători bărbați 50+

Cuceritorii preferați ai femeilor din întreaga lume. Cei mai atrăgători bărbați 50+

Adrian Teampău
29 aug. 2025, 11:33
Cuceritorii preferați ai femeilor din întreaga lume. Cei mai atrăgători bărbați 50+
Idris elba Sursa foto: Hepta/ Abaca Press / LounisPhotography/ABACA

Femeile sunt topite după ei, chiar dacă au trecut de vârsta tinereții. Cei mai atrăgători bărbați din categoria de vârstă de peste 50 de ani atrag privirile ori de câte ori apar în spațiul public.

Cuprins:

  • Cei mai atrăgători bărbați din categoria 50+
  • Vedetele care ocupă primele locuri în inimile admiratoarelor
  • Pe cine mai preferă femeile dintre vedetele 50+

Cei mai atrăgători bărbați din categoria 50+

Publicațiile mondene au realizat clasamentul celor mai atrăgători bărbați care au vârste de peste 50 de ani. Chiar dacă sunt mai „copți”, aceștia atrag numeroase priviri admirative și provoacă suspine de fiecare dată când își fac apariția în public.

Actori celebri, aceștia au jucat și încă mai joacă în filme de succes fără să-și arate vârsta biologică. Apar la ceremonii și evenimente publice, la decernări de premii, bucurându-se de apreciere în rândul fanilor.

Sunt actori care au câștigat numeroase premii Oscar, Globul de Aur și Emmy.

Vedetele care ocupă primele locuri în inimile admiratoarelor

În clasamentul cuceritorilor de la Hollywood, pe primul loc se află actorul britanic Idris Elba, în vârstă de 52 de ani. Născut la Londra, a devenit cunoscut pentru rolul interlopului din serialul HBO „The Wire”, în 2002. El l-a jucat, de asemeena, și pe controversatul detectiv  din „Luther”, câștigând un Glob de Aur pentru cel mai bun actor.

Idris Elba a apărut în mai multe filme, iar numele său a fost vehiculat chiar și pentru rolul celebrului agent secret 007.

Pe locul al doilea, Pedro Pascal, în vârstă de 50 de ani este preferatul a numeroase femei care l-au văzut în filme și seriale. A devenit cunoscut odată cu rolul din „Narcos” în care l-a jucat pe unul dintre detectivii americani care l-au capturat pe baronul drogurilor Pablo Escobar. S-a mai evidențiat cu rolul din „The Mandalorian”, din universul Star Wars și cu cel din „The Last of Us”, difuzat de HBO.

Modest, actorul spune că nu-i înțelege pe cei care îl copleșesc cu admirația lor, având în vedere că nu mai este un tânăr.

Pedro Pascal Sursa foto: Hepta / Zuma Press / Lounis Tiar

Pe cine mai preferă femeile dintre vedetele 50+

În acest clasament, Noah Wyle, în vârstă de 54 de ani, atrage numeroase fane care suspină după doctorul sexy din serialul „Dr. John Carter”. Acesta a obținut multiple nominalizări la premiile Emmy și Globul de Aur.

George Clooney este unul dintre cei mai râvniți bărbați din Cetatea Filmului. Actorul în vârstă de 64 de ani este câștigător al două premii Oscar și atrage datorită șarmului său care amintește bărbații din epoca clasică de la Hollywood.

George Clooney a renunțat la o sumă uriașă de bani.
Foto: Facebook/Amal Clooney.

O altă vedetă care are succes la femei este Denzel Washington, celebrul actor de 70 de ani care încă mai joacă în filme de acțiune. Denzel Washington rămâne un bărbat atrăgător care atrage încă priviri admirative.

Denzel Washington ar putea juca în „Gladiator 2” – iar fanii lui au luat-o razna pe Twitter, sursă foto: captură YT

Ceva mai în spate pe lista celor mai atrăgători bărbați 50+ se numără Brad Pitt (61 de ani), fostul James Bond, Daniel Craig (57 de ani), Patrick Dempsey (59 de ani) sau Keanu Reeves (60 de ani)

.

